El concejal Argañaraz criticó a la conducción de la UCR

El exinterventor del partido señaló que todavía no obtuvo una respuesta de la Justicia y por lo tanto no reconoce a Roberto Sánchez como presidente partidario.

Desde mayo pasado la Unión Cívica Radical cuenta con nuevas autoridades, donde el diputado nacional Roberto Sánchez fue consagrado como presidente. Sin embargo, el exinterventor del radicalismo provincial y actual concejal de San Miguel de Tucumán, José "Lucho" Argañaraz, manifestó que todavía la Justicia electoral no respondió a sus reclamos y por lo tanto, desconoce a Sánchez como máxima autoridad partidaria.

"Quien dice ser el presidente del partido termina avalando un comunicado que dice algo que no ocurrió en la última reunión de la junta de gobierno", afirmó Argañaraz dejando al descubierto su desconocimiento a Sánchez como presidente del radicalismo. Ante la consulta, explicó que "yo fui a la Justicia por ese tema y mientras la Justicia a mi no me diga que es el presidente del partido, para mí él dice que es el presidente del partido".

Lo que parece un juego de palabras, está vinculado concretamente al planteo que el concejal realizó ante la Justicia al considerar que hubo gruesas irregularidades en las últimas elecciones, al observar que participaron afiliados que no contaban con la antigüedad de dos años que exige la carta orgánica del radicalismo.

Como muestra de su denuncia expuso el haber ungido como vicepresidente de la junta departamental de Burruyacu a Juan Carlos Galván, quien lleva casi cinco años fallecido.

“En el proceso interno se anexó un padrón con afiliados de septiembre y noviembre de 2021. Por ende, ninguno cumple los dos años de antigüedad. Y el artículo 57 de la Carta Orgánica exige esos dos años como afiliado para ser candidato en el radicalismo”, subrayó Argañaraz.

El edil aclaró que con su planteo no pretende acatar a Sánchez, que aparece como potencial candidato a gobernador en 2023, al expresar que "mi interés es que se respete la carta orgánica. Soy un hombre del partido, por lo tanto defiendo al radicalismo y no a los hombres".

Reconoció que "Sánchez como los intendentes que tiene la UCR, pueden ser candidatos de Juntos por Cambio en las próximas elecciones provinciales, así como Germán Alfaro, porque todavía falta mucho y cualquiera de ellos podrá ser el cabeza de lista".

Por otro lado, consideró como desafortunada la expresión empleada por Sánchez en ocasión de reunirse con el gobernador Osvaldo Jaldo, al decir que el radicalismo se ponía a disposición del gobierno. "Creo que el término fue mal utilizado. No podemos ponernos a disposición de un gobierno que violando la Constitución adelanta las elecciones para ganarnos a nosotros", afirmó.