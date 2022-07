El jurado y el primer escándalo en el programa de Marcelo Tinelli "Canta Conmigo Ahora"

Hay una interna feroz en en jurado de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV) hay algunos integrantes del jurado que están enojados con la producción.

¿El motivo? Quieren tener más protagonismo al aire. En cada gala, solo algunos dan devoluciones o hacen comentarios sobre los participantes, mientras que otros aparecen pocos segundos en pantalla y no hablan.

Los egos empiezan a hacer crujir la platea y los reclamos han llegado a la producción. "Son 100. Tinelli tiene que ir repartiéndose. Con las estrellas tiene que hablar algo, pero no puede hablar con todos", comentó Ángel en LAM.

El periodista explicó que mucho material es descartado durante la edición de cada emisión. "Graban 140 minutos. Después, con edición, quedan 90 minutos. Algunos jurados desaparecer y se empiezan a quejar: que tiene menos planos que otros, que 'yo soy una figura'...", añadió.

Ángel no dio nombres, pero dejó pistas sobre de quién estaba haciendo referencia. "Imagínense quiénes. Yo digo: ¿para qué los llamaron? Ya sabemos cómo se ponen", señaló el conductor.

"¿La Bomba Tucumana se quejó de la cantidad de planos?", preguntó Andrea Taboada. "Yo no dije eso nunca. No hablaría nunca mal de La Bomba", sentenció el periodista.

El jurado de Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli presentó al jurado y marcó una diferencia

El lunes, Marcelo Tinelli debutó en El Trece con un nuevo programa, Canta Conmigo Ahora. Con un impactante show de apertura, que encabezó Pablo Lescano interpretando Me vas a extrañar, el conductor dio inicio a la primera gala del certamen.

El animador ingresó al estudio de la mano de su hijo, Lolo. Después de unos minutos, El Cabezón presentó al jurado y lo hizo de una forma particular.

Tinelli le dio una especial bienvenida a algunos de los integrantes del jurado (como ocurrió con Cristian Castro, El Puma Rodríguez, Cande Tinelli y Coti Sorokin), quienes se pararon a su lado, a otros los saludó a la distancia (como fue le caso de La Bomba Tucumana y Locho Loccisano).

Por una cuestión de tiempo, ya que son 100 artistas los encargados de evaluar a los participantes, el conductor de Canta Conmigo Ahora presentó al resto de los integrantes con un video, donde solo algunos hablaron ante cámara.

Marcelo Tinelli se vio obligado a frenar el programa para dialogar con algunos integrantes de los 100 jurados, debido a su actitud frente a los primeros participantes.

“¿Qué pasa? Porque no entiendo…ustedes tres…¿están bien?”, le preguntó el conductor a una de las jueces. Sus palabras inmediatamente generaron risas en el resto de los presentes en el estudio.

“No…porque yo los miro de allá abajo y digo: ¿Y a Claudia qué le pasa?”, explicó el motivo por el que se tomó unos minutos para subir a la tribuna del jurado y así, hablar con ellos.

Una de las señaladas por Tinelli fue la cantante y coach vocal, Claudia Carenzio. quien respondió con contundencia: “Perfectos, estamos”. “Lo que pasa es que no me llegaron las interpretaciones de los cantantes”, sumó ella segundos más tarde.

Por su parte, otro de los jueces, Carlix Zabala aseguró que el primer intérprete le generó que se levantará de su silla. Sin embargo, las segundas dos concursantes no tuvieron el mismo impacto en él. “Me encanta el arte de los participantes pero algo no me llevó a pararme y cantar”, destacó él.

Con el correr de los minutos, Tinelli fue deteniéndose en los distintos artistas para conocer su parecer sobre las actuaciones. Como era de esperar, en los primeros planos se lucieron las figuras centrales: Coti Sorokin, El Puma Rodríguez, Cristiana Castro, La Bomba, Locho Loccisano y Cande Tinelli.