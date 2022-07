Qué castigo podría recibir la "planera viral"

El Gobierno nacional anunció, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que duplicará los controles para determinar si los beneficiarios de los planes sociales y las unidades de gestión que los administran en cada barrio y municipio, cumplen con la “contraprestación” de tareas o capacitación obligatorias previstas en la normativa vigente.

De acuerdo con lo informado de manera extraoficial por parte de fuentes de esa cartera esta medida podría tener impacto sobre Mariana, la mujer de 34 años que viralizó un video sosteniendo que no hace ningún trabajo o tarea, a cambio de cobrar varios planes. “Podría perder el beneficio de manera inmediata”, señalaron.

El plan Potenciar Trabajo exige contraprestación laboral o capacitación educativa, de acuerdo con el objetivo por el cual fue implementado, algo que no estaría sucediendo en el caso de esta mujer.

En la normativa del Potenciar Trabajo está previsto que si no hace ninguna contraprestación en un mes, cobra 50% menos y en 60 días queda afuera y se le quita el beneficio social.

En ámbitos del organismo no descartan que la mujer en realidad haya optado por difundir un mensaje en broma, o para conseguir difusión y el mero hecho de hacerse famosa generando polémica, pero insistieron que a partir de sus declaraciones formuladas en distintos medios de comunicación, quedó expuesta a los controles, que definirán si sigue cobrando o se le retiran los planes.

“El Ministerio está haciendo controles sobre el Potenciar Trabajo, que alcanza a más de 1.200.000 beneficiarios, muchos de los cuales no cumplieron tareas desde el año pasado debido a las restricciones que impuso la cuarentena”, reconocen en el Gobierno.

“Una mujer de barrio”

Mariana se define como una “mujer de barrio”. Y dice que le gusta “salir a tomar algo” cuando se puede, pero admite que tiene muy poco tiempo libre, por tener que dedicarse a los quehaceres del hogar. “Yo soy de barrio, si salgo, me gusta salir a caminar a la calle. No me gusta estar sentada, pero no tengo mucho tiempo libre, cuando hay un minuto tengo que lavar la ropa y los platos”.

Pese a que no pudo entrar en la universidad cuando hubiera querido, confesó que sigue estudiando y leyendo sobre derecho. “El año que viene me voy a anotar en la Universidad de Lomas y la voy a pasar volando”, dice.

La mamá, de 34 años, es hincha de River y contó que suele mirar mucho el noticiero por las noches, pero que hay algunos conductores que “detesta”. Arremetió contra Chiche Gelblung y Viviana Canosa: “Chiche no me gusta, me cae mal, y Viviana ni te cuento, porque trata mal a la gente y la discrimina”, comentó. “Nadie eligió ser o no planero. La gente que no tiene recursos no lo eligió. No están cortando de onda. Les pagan, si no, no van”, señaló.

En diálogo con este medio comentó que solo es beneficiaria de la Asignación Universal Por Hijo, y que en enero de este año salió del Plan Potenciar Trabajo “porque no servía para nada” después de tres meses.

La raíz de la polémica

Mariana eliminó los polémicos videos de la plataforma Kwai, porque “la llamaban mucho” y recibió muchos mensajes en las redes, según confeso a este medio. Sin embargo, en ellos expresaba que “si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Primeros TV (@losprimerostv)

En el video decía: “Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas”, relató al inicio del video que suió a la plataforma china donde tienen mas de 5500 seguidores.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, opinó .

Además siguió: “Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino, porque obviamente que si no sos argentino no cobrás una verga en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país, hermano, que vos no nos hacés falta para nada a nosotros”

“La verdad que gente laburante como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso. ¿Entendés?”, concluyó.