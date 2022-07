Harto del populismo sudamericano,Uruguay acordará con China

La primera Cumbre que los países miembros realizaron en forma presencial luego de la pandemia dejó como notas salientes la ausencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que no viajó a Asunción para atender cuestiones domésticas, y el fuerte cruce que mantuvieron Alberto Fernández y su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por las avanzadas negociaciones que el país vecino tiene con China en busca de un tratado de libre comercio. Al respecto el Mandatario argentino se opuso a esa iniciatva uruguaya, instando a actuar de manera conjunta "porque nadie se salva solo", pero la respuesta de Lacalle Pou fue tajante: "Los invitaremos a sumarse (a las negociaciones con China) para hacer un bloque con más potencia negociadora, pero si no lo hacen, Uruguay va a avanzar”. Y como testimonio de esas diferencias, Uruguay no firmó el documento final.

“Hay que tomar decisiones de conjunto. Debemos hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que la Celac sea más fuerte", sostuvo Fernández en su discurso frente a los estados miembros.

De esta manera, evocó al Papa Francisco al decir que “nadie se salva solo”. Por esto mismo, instó Lacalle Pou a “no buscar soluciones individuales”. En ese sentido, explicó: “No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”.

La respuesta de Lacalle Pou y el comunicado que no acompañó

El mandatario uruguayo, por su parte, desafió a Fernández y aseguró: “La mejor manera de proteger a mi Nación y a mi pueblo es abriéndome al mundo”. El tema de un tratado con China genera roces entre los socios del Mercosur, especialmente con Paraguay, que no mantiene hace algunos años relaciones diplomáticas con el gigante china por su reconocimiento a Taiwán, al que reconoce como Estado y eso le vale un severo choque con Beijing.

Así, anunció que iniciará las conversaciones en los próximos días. “Lo primero que pretendemos hacer es hablar con nuestros socios del Mercosur y los invitaremos a sumarse para hacer un bloque con más potencia negociadora", sostuvo y advirtió: “Pero si no, Uruguay va a avanzar”.