Ricardo Darín criticado por la ciudadanía uruguaya

Siguiendo los pasos de varias figuras del espectáculo argentino, como Susana Giménez, ahora le llegó el turno a Ricardo Darín, quien celebró hace poco la obtención de la ciudadanía del vecino país Uruguay.

Luego de conocerse la noticia y ante la situación que vive nuestro país, el protagonista de "El secreto de sus ojos" y otros éxitos, respondió las críticas recibidas, aunque reconoció que mantiene su residencia argentina.

“Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”. Con esas palabras, el actor le confirmó al periodista uruguayo Martín Lema el trámite de la nacionalidad en aquel país. La Radio Ensamble Contenidos difundió las declaraciones del actor dadas en Buenos Aires días atrás.

Si bien la entrevista se transmitió la semana pasada, las declaraciones trascendieron este lunes. El periodista Mena, quien se encuentra en la capital argentina, dio con el actor mientras ingresaba a un local. En ese contexto le consultó también por la opinión que tiene de Uruguay. “Muy bien. Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate”, agregó.

Darín, de buen humor, manifestó su alegría y no perdió la oportunidad de hablar también del aspecto futbolístico. “Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial [de Qatar]. Porque estuvimos cortando clavos en un momento”, agregó.

En medio del breve diálogo, el actor de "La odisea de los giles" bromeó con su identidad, luego que el periodista le pidiera decir su nombre en la nota. El artista mencionó a Arnaldo André (paraguayo) y a Osvaldo Laport (uruguayo) entre risas. Y mandó un saludo al programa.

No obstante, este lunes, cuando comenzaron a difundirse las declaraciones, el multipremiado intérprete reaccionó en Twitter. “Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, escribió. Y agregó: “Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”.

Perdon por la molestia , solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningun lado, que no sea mi Casa . Sigo pagando impuestos en Mi Pais , como lo hago desde hace 50 AÑOS.Odiadores a dormir , es tarde . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) July 19, 2022

Argentinos en Uruguay

En el último tiempo, en medio de la difícil situación económica y social que vive el país, un gran número de argentinos inició los trámites en el vecino país para obtener la ciudadanía.

De hecho, 12.489 argentinos solicitaron residencia a Uruguay el año pasado, una cifra equivalente al 84% de los pedidos totales que recibió la Cancillería.

En el Gobierno anterior, los trámites se incrementaron en un 44% con respecto al 2020 y rompieron todos los récords. El número de argentinos que cruzaron el río para presentar los papeles superó ampliamente a las 10.376 que lo hicieron en el 2020 marcado por la pandemia de coronavirus. En 2019 fueron 11.082.

También hubo varias figuras que decidieron continuar su vida del otro lado del Río de la Plata. En diciembre de 2019, en coincidencia con el cambio de gobierno, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, decidió instalarse en la nación vecina. En su entorno aclararon que no se debió, sin embargo, a razones políticas.

Susana Giménez, una figura del entretenimiento, se instaló en Punta del Este en 2020. Meses atrás había elogiado al gobierno de aquel país en lo que se interpretó como una crítica a la actual conducción de la Casa Rosada. “Tienen un presidente increíble, muy deseado por muchos países de América”, dijo en una reciente entrevista.