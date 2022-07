Suárez: "Sin Libertadores se cae la posibilidad con River"

Luis Suárez reconoció hoy que estuvo muy cerca de jugar en River, pero que terminó de descartar la posibilidad por la eliminación ante Vélez, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", renoció el delantero uruguayo en diálogó con Ovación.

Luego, agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

Para finalizar se refirió al nulo interés que mostró Nacional de Montevideo, club en el que dio sus primeros pasos como profesional: "Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".

El guiño de Vélez a Suárez tras eliminar a River de la Libertadores

"¿Y si te llama el Cacique?", escribieron en un tuit en la cuenta oficial de Vélez, junto a la bandera de Uruguay. Justo, tras eliminar a River.

El entrenador de Vélez ya convenció a Diego Godín para que lo acompañe en Liniers. Ahora, desde el club lanzaron un enigmático mensaje y muchos hinchas se ilusionaron con Luis Suárez, aunque no harían un intento oficial.

Entrena para no perder forma física

Pese a estar sin equipo y de vacaciones, Suárez está entrenándose por su cuenta para mantenerse en buenas condiciones físicas y sumarse de la mejor manera posible a su nuevo equipo tras la intervención que se hizo en la rodilla el mes pasado. El delantero no quiere dar ventajas teniendo en cuenta la proximidad con el Campeonato del Mundo de Qatar 2022.

Luis Suárez y Sofía Balbi disfrutan de las vacaciones en Ibiza

Firmará por una sola temporada en el nuevo club; la MLS en ventaja para 2023

La idea de Suárez es estampar un vínculo por tan solo una temporada. En enero cumplirá 36 años, por lo que sería su último año en la élite. ¿Y luego qué? Al igual que a su amigo Messi, la posibilidad de jugar en Estados Unidos para disfrutar sus últimos años es una posibilidad que le atrae y mucho. La MLS tiene la ventaja para hacerse de Lucho a partir del año que viene.

Hasta el momento, el Millonario logró el regreso de Lucas Beltrán (cortaron antes de tiempo el préstamo con Colón) y la contratación de Rodrigo Aliendro, quien quedó libre del Sabalero y estaba en la mira de Independiente, Boca y algunos equipos de Brasil. Además, se encuentra ultimando detalles para culminar la contratación del delantero colombiano Miguel Borja.

En contrapartida, además de perder a la Araña, esta eliminación de la Copa Libertadores podría acelerar la ida de Enzo Fernández rumbo al Benfica de Portugal. Vale recordar que también quedaron libres por no acordar un nuevo vínculo Benjamín Rollheiser (firmó con Estudiantes) y Fabrizio Angileri. Cristian Ferreira pasó a préstamo a Newell ‘s.