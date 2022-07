El Millonario quedó fuera de la Copa Libertadores a manos del Fortín y en las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para burlarse, mira

River Plate tenía todos sus cañones apuntando a la Copa Libertadores y producto de su buen andar en la fase de grupos (avanzó como el segundo mejor primero) se postulaba como uno de los principales candidatos a levantar el trofeo. Sin embargo, en los octavos de final quedó eliminado a manos de Vélez Sarsfield.

El Millonario dominó desde el inicio del encuentro: controló la posesión de la pelota y generó las chances más peligrosas. Por su parte, la visita tuvo sus oportunidades de adelantarse en el marcador al comienzo, pero con el correr de los minutos fue retrasando su punto de partida y el arco riverplatense le quedó cada vez más lejos.

En la ida tuvo una mala actuación y sucumbió por 1 a 0 producto de un tanto de Lucas Janson. En la vuelta no lograron hacerse fuerte en el Antonio Vespucio Liberti e igualaron 0 a 0 ante los comandados por el Cacique Medina. El resultado no pasó desapercibido en las redes sociales, donde uno de los focos estuvo puesto la controvertida decisión del árbitro chileno Roberto Tobar, quien a instancias del VAR, decidió no convalidar el tanto de Matías Súarez (que hubiera nivelado la serie) por una mano dentro del área.

Los memes estuvieron apuntados a recordar otros partidos en donde el árbitro asistente de video cambió decisiones a favor del conjunto millonario y cómo debe ser el sentir de los Núñez al ver cómo la tecnología les puede jugar en contra en un partido decisivo.

“Al minuto 78, y luego de un centro del equipo blanco al área penal adversaria, un delantero cabecea el balón, que toca en su brazo después para entrar a la portería. Según el reglamento, cometerá infracción el jugador que marque un gol en la portería contraria directamente con la mano o el brazo, incluso si se produce de manera accidental. El árbitro no se percata de esta infracción y convalida el tanto. El VAR, al chequear con distintos ángulos y velocidades correctas, detecta la infracción y le recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro al ver las imágenes confirma que el balón toca en el brazo del delantero. Cambia su decisión y anula el gol”, fue la explicación que dió la Conmebol en la difusión de los audios de la jugada más hablada en el Monumental.

Los memes también tuvieron como gran protagonista al uruguayo Luis Suárez, quien era la gran apuesta en ofensiva para reemplazar a Julián Álvarez (en las próximas horas viajará a Inglaterra para sumarse al Manchester City) ante un eventual pase a los cuartos de final del torneo continental. Si bien el Pistolero tiene como prioridad continuar su carrera en un equipo competitivo de Europa, hasta el momento no encontró una oferta que lo satisfaga y en Núñez se ilusionan con poder dar el golpe del mercado de pases. ¿Podrán convencerlo tras esta eliminación?

Memes por la eliminación de River

