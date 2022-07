Humor: El colapso del Barcelona se hizo viral en TikTok

Esta semana se viralizó un clip realizado por un usuario de TikTok que explica de manera divertida y sencilla la crisis del Barcelona que comienza tras la venta de Neymar al PSG en 2017 y se profundiza a medida que los fichajes no rindieron como se esperaba hasta llegar al final de la temporada 2020/21, cuando su máximo ídolo, Lionel Messi, queda libre para irse al cuadro francés.

El video realizado por @footballismylife1279 ha sumado más de un millón de visitas en apenas un par de días gracias a su originalidad. Allí se puede ver como un divertido personaje que representa al Barcelona invierte cientos de millones de dólares en jugadores como Philippe Coutinho y OuSmane Dembélé, quienes sufren lesiones que impiden que se luzcan en el campo de juego.

A medida que esto sucede, el club se endeuda para seguir cerrando jugadores como Antoine Griezmann mientras Lionel Messi brillaba en el campo y era el principal motivo por el cual el equipo seguía ganando partidos o sumando algunos trofeos.

Pero, a nivel europeo las catástrofes eran cada vez peores: eliminado 4-3 por Liverpool, 8-2 por Bayern Múnich y 5-2 por PSG, el cuadro catalán sumó demasiadas frustraciones en la Champions League.

Mirá el video

Lee también

El video ya superó el millón de reproducciones en TikTok

Al mismo tiempo, los gastos en salarios se disparaban por la llegada de estos costosos jugadores que no podían plasmar en el Camp Nou el juego que habían mostrado en otros equipos. Esto provoca finalmente que el simpático y sufrido personaje observe que el maletín con dinero ya no tenía billetes, los prestamistas solicitaban el pago de la deuda y entonces no tuviera más remedio que despedir a sus estrellas

Luis Suárez, Antoine Griezmann y finalmente Lionel Messi se marcharon del Barcelona, que, en el cierre del clip, termina alquilando su estadio para celebrar casamientos y juntar algo de dinero. Un resumen breve y divertido sobre el colapso del club catalán que hasta 2018 era uno de los equipos más poderosos de Europa y en el último tiempo ha luchado por conquistar algún título doméstico.

Noticia relacionada:

Fuente: Infobae