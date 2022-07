River vs. Vélez, por la Copa Libertadores: seguilo en vivo, minuto a minuto

Fútbol Libre TV es el boom de los futboleros que no pueden pagar el codificado o ni siquiera tienen televisión de cable. La manera más sencilla de ver en vivo y gratis el partido de tu equipo. Cómo ver online River vs Velez en Fútbol Libre TV.



En el Monumental, River Plate recibe a Vélez Sarsfield con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y con televisación de Fox Sports. En la ida, disputada la semana pasada en Liniers, el Fortín se impuso por 1 a 0 con un gol de Lucas Janson.

El Millonario, si bien avanzó a esta instancia tras ser el segundo mejor primero en las fases de grupo, no atraviesa su mejor presente y tuvo una muy mala noche en el José Amalfitani. “Más allá de la incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez, nosotros no nos encontramos.

Futbolísticamente intentamos con variantes pero no nos encontramos. Y cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Jugamos mal. Somos conscientes de eso y debemos mejorar para el partido que viene. La serie, gracias al resultado, está abierta. Tenemos que ser conscientes de que peor que esto no podemos jugar. Intentaremos cambiar la imagen la semana que viene”, esbozó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El Muñeco tomó nota de lo acontecido e intenta cambiar el rumbo con varias sorpresas en el equipo titular. Se destaca la importante vuelta del uruguayo Nicolás De La Cruz, quien ya cuenta con el alta médica. También los ingresos de Jonatan Maidana y Rodrigo Aliendro.

La visita, por su parte, viene de caer por 1 a 0 ante Atlético Tucumán en el torneo doméstico, donde el Cacique Medina apostó por una alineación totalmente alternativa. El estratega uruguayo, conforme con lo realizado en el primer partido, apuesta nuevamente por los mismos nombres, por lo que en la ofensiva aparece el tridente conformado por Lucas Janson, Lucas Pratto y Walter Bou.

De esta manera, el ex Atlético Madrid Diego Godín, uno de los refuerzos estelares de Vélez, aguarda por una oportunidad en el banco de suplentes.

Vale recordar que en esta edición de la Copa Libertadores dejó de implementarse el gol de visitante en caso de igualdad en las series.

El ganador de este cruce se medirá en los octavos de final ante el vencedor de la llave que protagonizarán unas horas antes Colón y Talleres (en la ida, disputada en Córdoba, igualaron 1 a 1).

Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou. DT: Alexander Medina

Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports

Historial River Vs Vélez



HISTORIAL TOTAL (ERA PROFESIONAL)

Jugaron 180 veces.

River Plate ganó 87, con 298 goles.

Vélez ganó 49, con 208 goles.

Empataron 44 veces.

RIVER COMO LOCAL

Jugaron 86 veces.

River Plate ganó 50, con 160 goles.

Vélez ganó 15, con 74 goles.

Empataron 21 veces.

ÚLTIMO PARTIDO EN EL ESTADIO MONUMENTAL

Superliga 2016-17

River Plate 3 (Sebastián Driussi -2- y Lucas Alario).

Vélez Sarsfield 0.

MAYORES GOLEADAS DE RIVER EN LA HISTORIA

Torneo de 1957

River Plate 5 (Ángel Labruna -2-, Norberto Menéndez, Roberto Zárate, Eliseo Prado)

Vélez Sarsfield 0.

Torneo Apertura 2007

River Plate 5 (Andrés Ríos, Fernando Belluschi -3- y Augusto Fernández).

Vélez Sarsfield 0.

ALGUNOS JUGADORES QUE VISTIERON LAS DOS CAMISETAS

Oscar Acosta, Norberto Alonso, Héctor Ártico, Carlos Avanzi, Claudio Cabrera, Vladislao Cap, Federico Domínguez, Rodolfo Domínguez, Ubaldo Matildo Fillol, Mario Finarolli, Juan Gilberto Funes, Ricardo Gareca, Enzo Gennoni, Marcelo Gómez, Sergio Goycochea, Claudio Husain, Darío Husain, Hugo Iervasi, Carlos Karabín, Luis Landaburu, Bernardo Leyenda, Carlos Ángel López, José Luis Luna, Daniel Messina, Claudio Morresi, Guillermo Nicosia, Ermindo Onega, Nery Pumpido, Leonardo Ramos, Horacio Rodríguez, Oscar Ruggeri, Pedro Salaberry, Oscar Sciarra, Gastón Sessa, Jorge Solari, Jorge Troncoso, Roberto Trotta, Jorge Vázquez, Cecilio Wilson, Víctor Zapata, Rolando Zárate, Mariano Pavone, Augusto Fernández y Lucas Pratto.

Cómo ver Corinthians vs Boca en vivo y en directo, online y gratis: Fútbol Libre TV (hacé click)



Reproductor Fútbol Libre