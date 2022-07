Video viral: Un nene tucumano y sus simpáticas reflexiones

Tiziano tiene cinco años y vive con su familia en Concepción, Tucumán. Y según cuenta en diferentes videos, tiene mucha hambre y le gusta comer cosas dulces. Las imágenes que publicó su madrina Melissa en las redes sociales alcanzaron millones de vistas y miles de comentarios.

Hace unos días, cuando volvió de un cumpleaños, fue a la casa de su abuela y pidió comer una milanesa, Melissa le dijo que no podía ser que tuviera hambre porque ya había comido mucho.

Para salirse con la suya, el nene ofreció varias explicaciones que la mujer decidió grabar y compartir en las redes sociales. “No sé cómo parar el hambre, yo he nacido así. Yo cada vez crezco con más hambre”, fue lo primero que le contestó.

Las reflexiones de Tiziano se volvieron virales

Segunda parte

Lejos de frenarse en sus argumentos, el pequeño siguió diciéndole que ya no sabía cómo parar de comer. “Yo cuando era bebé no sabía por qué tenía ‘poquita’ hambre, y cuando crecía tenía cada vez más y más hambre. Cada vez tengo más hambre”, dijo.

Para terminar con su exposición, Melissa le preguntó qué tenía ganas de comer y el niño contestó que comería algo dulce. Lo cierto es que ese día en la casa de la abuela había milanesas y se comió una. “Salvador, su hermano más chico, me dijo que en el cumpleaños había comido un montón. Por eso, no pensé que querría comer más. Pero me sorprendió con sus respuestas. Así que accedí”, contó la madrina.

La joven, de 24 años, detalló que Tiziano va al jardín de infantes y tiene muchos amigos. Es el primer nieto de la familia, le encantan los dinosaurios y siempre regala dibujos. “Él dibuja a la familia y nos da los papelitos. Es muy protector de su prima que tiene un año y de su hermano que tiene tres”.

Lo cierto es que los videos que publicó Melissa en TikTok se llenaron de comentarios de personas que le decían que se sentían identificadas con las reflexiones de Tiziano. Y en cuestión de días, las imágenes alcanzaron más de 5.600.000 de reproducciones.

Más virales: Su mamá lo visitó de sorpresa en Irlanda y él se desmayó de la emoción

Un joven recibió de sorpresa la visita de su mamá y su reacción se volvió viral. Juani, usuario de Twitter,

compartió el momento en las redes sociales en que su madre llegó a verlo y su posteo provocó miles de reproducciones y comentarios.

Sus amigos grabaron la secuencia en la que la mujer espera a su hijo, que al verla se tapó la boca y enseguida se desmayó de la emoción.

El propio Juani se encargó de explicar en la red social lo que pasó. “Contexto: durmiendo entran todos mis amigos y me sacan caga... que había pasado algo. Y no lo creía. Era imposible”, escribió.

En tanto, en el mensaje en Twitter indicó: “Mi vieja me cayó de sorpresa a Irlanda. Me van a matar”.

Aparentemente él sabía que su madre iba a viajar en algún momento, pero desconocía cuándo por el costoso precio de los pasajes para volar desde la Argentina hasta Irlanda. La mujer, en complicidad con los amigos de su hijo, organizó el sorpresivo encuentro.

Todo sucedió cuando Juani estaba durmiendo. Sus amigos lo despertaron con la excusa de que lo necesitaban porque había pasado algo.

Pero cuando salió de la habitación, se encontró con su madre y de la emoción cayó al piso. Para llevar tranquilidad, aclaró: “Estamos vivos”.