Guzmán viaja a renegociar la deuda con el Club de París

Son cerca de US$ 2.000 millones. El ministro buscará bajar la tasa y acordar un cronograma de pagos para la renegociación de la deuda que mantiene la Argentina

El ministro de Economía Martín Guzmán viajará a Francia la semana que viene para avanzar con la renegociación de la deuda que mantiene la Argentina con el Club de París.

El encuentro se acordó este miércoles a la mañana y se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de julio. La meta es reestructurar el acuerdo alcanzado por el entonces ministro Axel Kicillof con el organismo en 2014.

En mayo pasado, el Gobierno había acordado con el Club de París diferir el pago de la deuda de US$ 2.000 millones hasta renegociar un nuevo entendimiento antes del 30 de septiembre de 2024.

En marzo, Guzmán había negociado con las autoridades del Club de París en Francia extender hasta fines de junio de este año el esquema vigente. Pero, luego de que se aprobara el acuerdo con el FMI el 25 de marzo pasado, la institución con sede en la capital francesa avaló la posibilidad de un diferimiento mayor de los pagos.

El saldo de la deuda tenía fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2022, según se dispuso en 2021. Para actualizarlo se definió como nueva fecha el 30 de septiembre de 2024. Pero la expectativa era tratar de finalizar la renegociación antes del 30 de junio. De ahí el viaje de Guzmán.

Economía considera crítica la reestructuración de la deuda para poder restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación de los países del club. Más teniendo en cuenta la necesidad de inversiones que requiere Argentina, especialmente en el sector energético.

Montos y tasas

Desde 1956, Argentina negoció con el Club de París en nueve oportunidades por un total de US$ 20.000 millones. En 2014, Kicillof reestructuró US$ 9700 millones, con un plazo original de repago de 5 años. Y acordó que si la Argentina extendía ese límite 2 años más, pasaría a pagar una tasa de interés del 9%. Eso fue lo que ocurrió en 2021.

Así, el país entró en un nuevo status y el vencimiento se extendió hasta mayo de ese año. Al borde del default, Guzmán acordó un nuevo “puente de tiempo” y de los US$ 2.400 millones que vencían en julio, se pagaron US$ 230 millones ese mes y US$ 188 millones en febrero de 2022 "a cuenta del capital". Luego, en marzo, el acuerdo con el FMI reabrió las negociaciones hasta el 30 de junio.

En el programa acordado con el Fondo, el Gobierno planificó pagos al Club de París por un total de US$ 760 millones en 2022 (US$ 190 millones a fines de marzo, junio, septiembre y diciembre). Las autoridades aseguran que habrá nuevos pagos parciales, pero se negocia el plazo de repago y el esquema de desembolsos, junto con la tasa de interés, que Guzmán busca reducir.

El cronograma previsto contemplaba en una primera etapa conversaciones con los técnicos de la institución acreedora y, una vez alcanzados los términos generales del acuerdo, comenzará la segunda fase con una reunión presencial en París con los 16 países acreedores para firmar acuerdos bilaterales con cada uno de ellos. No se sabe si Guzmán viaja ya con negociaciones avanzadas.

Argentina tiene deudas con 16 países del Club de París por unos 40 créditos en 8 monedas. Solo Alemania y Japón concentran el 60% de los préstamos, seguidos por Italia, Países Bajos, EE.UU, Suiza y Francia. ​