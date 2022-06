Alfaro lamentó la visita de Boudou a Tucumán "es un ladrón"

En diálogo con Los Primeros TV el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, lamentó que "el día lunes vamos a recibir la visita de Amado Boudou, un ladrón, un condenado" por delitos de corrupción durante la gestión de Cristina Fernández d Kirchner como presidenta de la Nación.

Lo dijo en alusión a la presentación del libro "Colonialismo y Derechos Humanos", cuyo autor, el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni, encabezará ese día, a las 19, en la quinta Pacará 3, evento que contará, además de Boudou, con la presencia del intendente de Tafí Viejo Javier Noguera y la diputada santafesina Matilde Bruera.

Visiblemente molesto, Alfaro agregó: "Espero que el gobernador interino Osvaldo Jaldo no lo declare ciudadano ilustre, y no vaya a recibirlo junto con su gabinete". "Los Tucumanos no nos merecemos este tipo de cosas", sentenció.

Más adelante, el jefe comunal se preguntó "qué puede venir a enseñarnos, qué experiencia puede venir a mostrarnos" y agregó una advertencia: "Les recomiendo a los taficeños que se cosan los bolsillos cuando llegue este hombre".

También contra el ex luez supremo Eugenio Zaffaroni

La crítica también recayó sobre el protagonista de la presentación, cuando el intendente capitalino destacó que Boudou, a quien definió como una vergüenza para el país, estará al lado de un hombre que siendo juez supremo, tenía departamentos de su propiedad que funcionaban como prostíbulos.

"No podemos darnos el lujo, menos en vísperas del 9 de Julio, de traer a Tucumán a este delincuente, un hombre condenado, literalmente, un ladrón", fustigó Alfaro.

Las críticas del intendente capitalino se colaron en medio de una charla sobre el futuro del ex Mercado del Norte y el anuncio de repavimentación para doscientas cuadras de San Miguel de Tucumán.

Amado Boudou, la crónica de su caída hasta la cárcel

El titular de la intendencia capitalina hizo alusión a lo ocurrido en agosto de 2018, cuando Boudou, quien ejerció la vicepresidencia hasta diciembre de 2015, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, al se hallado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.

El fallo, apelado por la defensa de quien también fuera titular de la ANSES a nivel nacional, fue confirmado al año siguiente por la Cámara de Casación Penal, al considerar que había quedado acreditado que el entonces vicepresidente había manipulado tres organismos del Estado, la Casa de Moneda, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en su provecho económico.

Ante esto Boudou interpuso un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado por unanimidad en 2020, con lo que la condena en su contra quedó firme.

En julio del año pasado, Amado Boudou fue beneficiado con el régimen de libertad condicional por el juez Ricardo Basílico, al haber alcanzado los dos tercios de la condena.

En esas condiciones es que el ex vicepresidente se presentará este lunes en la quinta Pacará 3 para asistir a la presentación del libreo del ex juez supremo.