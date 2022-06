Es de público conocimiento que el gran ídolo futbolístico de Zinedine Zidane es nada más ni nada menos que Enzo Francescoli, el actual manager de River. En una extensa entrevista que brindó al medio galo L'Equipe, la leyenda francesa volvió a expresarse sobre su fanatismo por el uruguayo y dejó varias revelaciones sobre su idolatría: el día que lo conoció, el nombre de su hijo y más.

La idolatría de Zidane por Francescoli y el día que conoció a su ídolo

"Enzo Francescoli era mi ídolo. Solía analizar todo lo que hacía. Tuve que volver a hacerlo en el campo y practiqué hasta que lo logré. Creo que llegué a parecerme a él. Mi sueño de niño era dormir con una camiseta de Enzo", contó en primera instancia Zizou en diálogo con L'Equipe.

Y como dicen que los sueños están hechos para cumplirse, Zidane lo logró. Ambos se cruzaron en la Copa Intercontinental de 1996, en la que Juventus venció por 1-0 a River en suelo japonés. "Allí intercambiamos camisetas, había hablado mucho de él en mis entrevistas previas. Enzo me trajo su camiseta tras el pitazo final a pesar de la derrota de su equipo, pero aún no había completado mi sueño. Esa misma tarde regresé a Turín, lavé la camiseta y me acosté con ella puesta al lado de mi esposa que pensó que estaba loco. Pude completar mi sueño de la infancia", reveló Zidane.

Enzo Zidane, hijo de Zizou en homenaje a Francescoli

Cabe destacar que el hijo mayor de Zinedine, se llama Enzo por Francescoli. El astro francés dejó en claro que quería homenajear a su ídolo de la infancia tras el nacimiento de su primer hijo. "Se llama Enzo en su honor. Es realmente grande, fuerte. Entonces entiendo las personas que se identifican con él, que quieren hacer todo y triunfar, frente a sus ejemplos, sus ídolos. He estado ahí", explicó.

De idolatría a amistad: Francescoli y Zidane ahora son amigos

Asimismo, Zinedine Zidane confesó que ahora son amigos con Enzo Francescoli y qué cuando sus caminos se cruzan por Madrid, ambos se juntan a cenar en la capital española. Sin embargo, Zizou destacó que a pesar de las distancias y de siempre estar ocupados en otros asuntos, están en contacto permanente.