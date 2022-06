Carmen Barbieri se tatuó en vivo la cara de un cantante

Si hay que reconocerle algo a Carmen Barbieri, es que lo da todo en su programa. Así como días atrás dejó que el mentalista John Milton la hipnotizara en vivo, ahora fue por más y redobló la apuesta. “Hoy me voy a tatuar en vivo. Ya me puse botox y ahora me voy a tatuar con los mejores”, anunció este jueves apenas comenzó su magazine diario, Mañanísima.

Y fiel a su estilo, contó que lo haría frente a cámara, a pesar del dolor que podía llegar a sentir en su piel. En tanto, también reveló el diseño que se haría: “Pensé ´¿a quién amo?´ Amo a John Lennon. Él firmaba y hacía un dibujito con su cara. Bueno, me voy a hacer ese dibujito y que diga ´Imagine´”. “Ay, cuando murió Lennon....cómo me puse de triste cuando lo mataron. No te puedo explicar, tuve una semana de un humor horrible. Y cuando viajé a Nueva York, fui a donde lo mataron y me compré lentes parecidos”, recordó, dando cuenta de su fanatismo por el músico.

El lugar elegido por la capocómica fue su antebrazo derecho. Y, sin mucho preámbulo, hizo pasar al estudio a Claudio, su tatuador de confianza. Acto seguido, se puso cómoda en una silla y se sometió al procedimiento, mientras la cámara enfocaba en detalle su antebrazo. “Sin anestesia, ahí va”, señaló la conductora. “Se siente algo, es como una agujita que te va rompiendo un poquito la piel. Pero yo la paso bien”, aclaró.

Relax y tatuaje

Súper relajada, Carmen siguió conversando con uno de los tatuadores, que se sorprendió con su reacción. “Estás tan tranquila que parece que no te estuvieran haciendo nada”, le comentó. Y contó los tatuajes que más le piden: “Después de que falleció, Maradona se hizo muchísimo. Hace 20 años, era el Che Guevara y ahora se tatúan caras de la familia”.

En tanto, y como si no estuviera sintiendo nada de dolor, Barbieri anunció una comunicación con su abogado, para aclarar dudas sobre el ADN que se realizará por la mujer que dice ser su hermana. “Mañana 12.30 es el ADN. Las van a hisopar a las dos”, informó. Y detalló: “Alicia dice que está muy nerviosa, con mucha ansiedad. Dentro de siete a diez días hábiles está el resultado”.

Finalmente, el proceso del tatuado terminó y Carmen quedó muy conforme con el resultado. “¡Qué lindo quedó! Te amo, Lennon. Qué lástima que perdió la vida tan joven. El que lo mata era tan fan de él que firmaba como John Lennon. Esto lo puede explicar un psiquiatra: no lo podía ver porque creía que era él”. “Yo siempre paso por la puerta de ese edificio maravilloso en donde vivían Lennon y Yoko Ono... él había estacionado y este hombre hacía varios días que daba vueltas, lo estaba esperando, y cuando le dicen a Lennon que había un fan esperándolo sale a darle un abrazo y lo mata”, se lamentó.

Y cerró: “A mí me rompe el corazón cualquier muerte, pero yo lo amaba tanto que esta me rompió el corazón realmente. Mi hijo (por Federico Bal) tuvo la suerte de hacerse amigo de Julia, la hermana de Lennon, ellos hablan por teléfono, espero poder viajar a Liverpool y darle un abrazo”.

Fuente: TELESHOW