Llama y Gómez sellaron la incorporación a San Martín

Este viernes por la tarde, San Martín hizo oficial las incorporaciones de los volantes Cristian Llama y Rodrigo “Droopy” Gómez, quienes ya están a disposición del técnico Pablo De Muner para continuar con el proceso en busca del ascenso a Primera División.

Cristian Llama y Rodrigo "Droopy" Gómez pusieron la firma y se transformaron oficialmente en jugadores de nuestra Institución.

Luego de firmar su vínculo con el Club, Cristian y Rodrigo dialogaron en exclusiva con la Prensa Oficial.



Bellone dejó el club con fuertes críticas

“No puedo entender que 24 horas antes de que cierre el libro de pases, me haya enterado por intermedio de un dirigente que el entrenador no quiere contar conmigo. Esas no son las formas, él fue jugador y sabe que en poco tiempo no se puede conseguir club y que atrás de un jugador hay una familia. Lo hablé con él y se lo dije”, comentó el jugador que ahora seguirá en Güemes de Santiago del Estero.

El Santo recibe el lunes a Brown de Adrogué