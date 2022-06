El invicto de la Selección argentina: 33 partidos sin perder

En el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina no para de acumular éxitos y ya suma 33 partidos sin perder. Con la goleada por 5-0 ante Estonia en Pamplona, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no hizo más que extender un invicto que ya es histórico.

Esta estupenda seguidilla comenzó el 6 de julio de 2019, con la victoria por 2-1 sobre Chile por la Copa América. A partir de allí consiguió 22 triunfos y 11 empates. En este recorrido, la Albiceleste obtuvo la Copa América Brasil 2021 y terminó con una sequía de 28 años sin títulos para el combinado mayor. Además, conquistó la Finalísima tras vencer 3-0 a Italia en Wembley.

La Scaloneta ya había igualado el invicto más largo del seleccionado nacional el pasado 29 de marzo, tras el empate 1 a 1 ante Ecuador en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con el triunfo ante la Azzurra del pasado miércoles, lo superó.

Previamente, la marca más larga era de 31 partidos y la había conseguido el seleccionado dirigido por el Coco Basile a principio de los ‘90: se extendió entre febrero de 1991 y agosto de 1993.

Los 37 partidos invictos de Italia, el próximo objetivo de la Scaloneta





En el horizonte de la Scaloneta aparece el récord mundial de Italia, que alcanzó los 37 encuentros sin conocer la derrota.

La larga racha de los dirigidos por Roberto Mancini comenzó el 10 de octubre de 2018, tras un empate 1-1 con Ucrania, y finalizó el 6 de octubre de 2021, cuando cayeron 2-1 ante España por la UEFA Nations League. Argentina ahora quedó a cuatro encuentros de alcanzar esta marca.



Los 33 partidos sin perder de la Selección argentina



06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

10-09-19 vs México 4-0, amistoso

09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

01-06-22 vs Italia 3-0, Finalísima

05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso

