Atilio Veronelli sufrió dos infartos y está grave

El miércoles Karina Mazzocco informó en A la tarde (América) que el cómico Atilio Veronelli fue internado de urgencia en el hospital Eva Perón de Merlo. Con el correr de las horas algunos de sus amigos más cercanos, entre los que se encuentran Esmeralda Mitre y Nazarena Vélez, contaron cómo se encuentra. Sus colegas aseguraron que tuvo dos infartos y confirmaron que su cuadro cardiológico tiene como antecedente la compleja cirugía donde le colocaron ocho stents varios años atrás.

Esmeralda expresó su preocupación en el ciclo conducido por Mazzoco y realizó un llamado de atención sobre la situación que está viviendo el actor. “Atilio es uno de mis grandísimos amigos, un director importantísimo para la cultura de este país por todo lo que hizo en la historia cultural y educacional en la época del paracultural; es director, dramaturgo, todo, no tengo palabras para decir todo el respeto que se merece”, dijo en un comienzo. Luego profundizó en su cuadro de salud y afirmó: “Está viviendo un momento muy crítico”.

“Estoy muy triste porque es una persona que tiene una salud muy complicada y tuvo dos ataques al corazón. En este momento él le quiere consultar a su cardióloga y el hospital Eva Perón no lo deja consultar para hacer este análisis tan invasivo que le quieren hacer y yo sé que esto para él puede ser algo muy grave”, sostuvo. Unas horas después Nazarena habló al respecto en LAM (América) y coincidió con Mitre en todo lo que expuso.

Grave y débil

“Está grave lamentablemente, y está muy débil; me contó que está anémico también, que le cuesta respirar”, comentó. “Recién hace un ratito me dejó un mensaje y está asustado porque no conoce a nadie en este hospital y no está ahí su médico”, aclaró. “En 2014 tuvo una operación muy complicada en la que le pusieron ocho stents; ahora tuvo dos infartos y hoy me decía que estaba asustado porque le tienen que poner un catéter y no había podido hablar con su médico de cabecera”, relató. También aseguró que el jueves lo visitará en la unidad coronaria para ver en qué lo puede ayudar.

“Está en Merlo porque no tiene obra social. Después de lo de la pandemia y una inhibición que le mandó una expareja que lo persiguió por todos lados, perdió su obra social”, reveló, frente a la sorpresa e indignación de las angelitas. Cuando Estefanía Berardi quiso saber si la Asociación Argentina de Actores no está ayudando Veronelli, Nazarena aseguró que no y Ángel de Brito explicó: “No lo ayuda porque cuando no pagás la cuota ya no tenés prepaga”.

“Atilio es un hombre con mucho carácter, además es un hombre joven, de 62 años. Pero su corazón siempre estuvo débil, y obviamente que eso lo acarrea desde hace mucho tiempo”, expresó Vélez. Su compañera Pía Shaw también recordó un desgarrador momento de la vida de Atilio: “Tuvo el dolor más grande que fue perder un hijo, a los 18 años en una accidente falleció su hijo”.

“Eso hizo que él un poco se haya dejado estar y se descuidara también, eso me parece a mí”, resaltó Nazarena. Cabe recordar que en 2016 Veronelli brindó una íntima charla donde confesó: “El peor momento de mi vida fue el 21 de septiembre del 2011 cuando murió mi hijo; y no se sigue la verdad, se llora todo el tiempo, se lo extraña cada minuto”.

