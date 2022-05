El ministro Fabián Soria dio positivo de COVID

El El Ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Fabián Soria, informó a través de su red social Twitter sobre su estado de salud tras haber dado positivo a Coronavirus.

"Quiero contarles que tras experimentar un leve malestar en mi cuerpo, me realicé los chequeos correspondientes, dando resultado positivo para COVID-19. Mi esquema completo de vacunas me posibilita transitar este momento en buen estado general, tranquilo y con fe", afirmó el Ministro para luego llemar a la reflexión: "La COVID-19 no desapareció y esto debe llamarnos a la conciencia sobre la importancia de no relajar los cuidados".

El mensaje completo en Twitter