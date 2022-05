Piden la normalización del Colegio de Profesionales de Educación Física

El Colegio de Profesionales de Educación Física de Tucumán (COPEF) comienza a transitar un proceso de normalización tras quedar acéfalo en el año 2016. Un grupo de profesores busca impulsar una lista de candidatos y piden a la última gestión la regularización de la institución en personería jurídica.

“Desde el 2008 que tenemos un colegio de profesionales y en 2013 ingresó la última comisión directiva hasta el 2016, sin presentar ninguna documentación en personería jurídica. Esto quiere decir que para personería jurídica existimos hasta 2012. Ya tratamos de pedir, persuadir e implorar que presenten los balances”, manifestó la profesora Javiera Chaya.

La docente agregó: “es raro porque son colegas nuestros, la profesora que era presidenta Eugenia Ancajima Dulor hoy es supervisora del ministerio de educación y no entiendo porque no quiere acceder a que tengamos un normal funcionamiento. Lo mismo con quien era la tesorera Fernanda Jeréz, hoy es directora de deportes en la Dirección de Deportes de Bella Vista donde hace un excelente trabajo. Entonces no se entiende esta actitud”.

Los profesores Gabriel Manzur y Pablo Leal explicaron en detalle cuales son las propuestas que impulsan para el COPEF en caso de normalizarse la situación y poder resultar electos. También invitaron a acercarse a los profesores que quieran sumarse a llegarse los viernes desde las 20.30 por el Complejo Belgrano, donde recibieron el impulso del profesor Banegas.

