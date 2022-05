Ladrones fundieron a una comerciante tucumana

Delincuentes han logrado cansar a una mujer trabajadora que ha sufrido robos con severas consecuencias económicas y mentales.

"Me sacaron todo en octubre del año pasado y hoy a la madrugada entraron de nuevo, se llevaron todo. El poco esfuerzo que uno hace día a día para trabajar, ellos se lo llevan en menos de cinco minutos", contó Yanina en medio de un llanto desconsolado.

Es que los ladrones le han desvalijado el local de ropa femenina que había montado con tanto esfuerzo.

"No sé qué hacer, se me van las ganas de seguir progresando. La justicia está a favor del ladrón, no sé qué pensar. En la comisaría nunca hicieron nada pese a tener los videos de los robos", siguió.

Inseguridad en Santiago al 3300

La victima aseguró que la zona es "tierra de nadie" y dejó a entender que la "policía libera la zona".

"Estoy cansada de perder el tiempo en la comisaría. No me dan una respuesta. Estamos en un país en el que la justicia mira para otro lado", sentenció.