Máximo Kirchner llamó a defender a los trabajadores

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, reiteró el reclamo al Gobierno para que “suban los salarios”, en medio de la interna que vive el Frente de Todos, que sumó un capítulo más con el duro discurso de Cristina Kirchner en Chaco. Además, deslizó un sugestivo mensaje al recordar que Néstor Kirchner y a la Vicepresidenta “nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores”.

“Hay que subir los salarios y lo que no hay que romper es la solidaridad entre el que tiene trabajo registrado y el que no lo tienen”, resaltó el líder de La Cámpora durante el Homenaje a Eva Perón de la Rama Femenina en la localidad bonaerense de Los Toldos.

“Quería recordar cómo conocí a Eva. Vengo de un hogar sumamente peronista, pero con mucho debate. Si algunos se asustan con lo que ven ahora...”, sugirió el hijo de Cristina Kirchner, en un guiño de complicidad en referencia al discurso que había dado 24 horas antes su madre en Chaco, donde aseguró que las declaraciones cruzadas y la falta de diálogo con Alberto Fernández no son una “pelea” sino “un debate” y culpó a los medios de comunicación por utilizar la primera palabra.

Cristina Kirchner: “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”

Cristina Kirchner rompió el silencio en Chaco luego de su última alocución en EuroLat y realizó un encendido discurso para repasar la actualidad económica, social y política de la Argentina, que incluyó la interna que vive el Frente de Todos. Desde el escenario de la Universidad Nacional de Chaco, la vicepresidenta volvió a embestir contra Alberto Fernández, con quien consideró que no puede tener una “disputa de poder” porque “no representa ninguna fuerza política”.

Además, renovó las críticas contra el rumbo de la economía y lanzó un fuerte ataque al equipo que encabeza Martín Guzmán: “Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”.

Sin embargo, haciendo alusión a la etimología de las palabras, la Vicepresidenta intentó desestimar los análisis que marcan que la cúpula del Ejecutivo está enfrentada: “Es obvio que la Vice es parte del Ejecutivo. Frente a eso, los medios de comunicación lo presentan como una pelea. Me gusta mucho la etimología de las palabras porque cada palabra tiene un simbolismo. Pelea: gente que se agrede físicamente o practica deporte bajo ese termino. ¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”.

Y continuó: “¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Vamos por debate: me faltan los anteojos y todo para un progarama. Pelea es nombre femenio, debate es masculino. No creo en las casualidades y menos con cierta gente y cierta prensa. ¿Qué dice el debate? Discusión en el que dos o más personas opinan sobre uno y más temas donde cada uno expresa su idea y defiende sus intereses. Debate político. Bingo. Es esto”.

“Cuando dicen que está enojada, no habla, no hace esto, es mala… La verdad es que tengo muchos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino a través de mis neuronas. Muchos dirigentes de todos los colores y partidos dicen que las mujeres somos histéricos y hormonales, ellos son los que se pelean para ver quién se sienta adelante o atrás. No, yo siempre he decidido de esa manera”, sentenció ante el aplauso de la militancia que la escuchaba.