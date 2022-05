Alberto define si suma a Guzmán a la gira por Europa

Alberto Fernandez iniciará la semana que viene una gira por España y Alemania con una agenda oficial que se mantuvo en reserva hasta último momento. En medio de las tensiones por la dura interna del Gobierno y luego de la embestida de Cristina Kirchner en su discurso del viernes, el Presidente debe definir a la comitiva que lo acompañará podría incluir entre los ministros que lo acompañarán a Martín Guzmán.

Si bien en Cancillería estiman que el ministro de Economía formaría parte de la comitiva, en la cartera económica indicaron a TN durante el sábado que todavía el viaje no formaba parte de la agenda de Guzmán y que la situación la definiría el Presidente “a último momento”.



n estricto hermetismo sobre la agenda de la gira oficial y evitaron dar declaraciones ante las consultas de este medio.

El titular de la cartera económica es el más cuestionado por la vicepresidenta, que ya no disimula su disconformidad con el rumbo que el Gobierno siguió en la materia.

Cuatro días de gira en medio de la crisis interna

A diferencia de otras giras en las que suele haber objetivos relacionados con la posibilidad de concretar acuerdos comerciales, en esta ocasión el sentido es preponderantemente político.

Fernández buscará mostrar el apoyo de los líderes europeos en un momento de fuerte tensión interna con el kirchnerismo y principalmente con Cristina Kirchner, que presiona por la salida de los ministros más cercanos al Presidente.

Por eso la presencia de Guzmán en la comitiva oficial resulta determinante. En contra de la opinión de la vicepresidenta, el mandatario ratificó al ministro en el cargo y además lo incluye en la gira.

Saldrán del país el lunes al mediodía y comenzará su gira el martes en España con encuentros con Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Luego se dirigirá a Alemania para reunirse con el Canciller Olaf Scholz.

En esos países Fernández también tiene previsto encabezar una ronda de encuentros con empresarios en búsqueda de un mayor nivel de inversiones y de potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados. Ese punto explicaría la presencia de Guzmán.

Cristina Kirchner volvió a agitar un cambio de gabinete

En un discurso extenso en Chaco, en línea con las potentes cartas públicas que suele publicar, Cristina Kirchner volvió a agitar el viernes un cambio de gabinete en el Gobierno nacional. Además, recalcó que Alberto Fernández no tiene poder.

En plena interna oficialista, la vicepresidenta apuntó sus críticas a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, habló de funcionarios “que hacen operaciones en off” y volvió a recordarle al Presidente quién lo eligió como candidato.

En medio de una catarata de críticas por la crisis económica que atraviesa el país -que el kirchnerismo atribuye al ministro de Economía, Guzmán-, la vicepresidenta rescató este viernes una frase que había dicho el 18 de diciembre del 2020.

“Dije que los funcionarios que tuvieran miedo discutiendo y representando intereses frente a los factores de poder, bueno, que se buscaran otro laburo. Lo dije en el 2020, no ahora, cuando las cosas todavía no habían sucedido. Ocho años estuve en la Casa Rosada, atajando penales y esquivando los tiros: cuando hablo no es un ejercicio diletante o académico”, remarcó.