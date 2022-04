Polémica: convocan civiles para manejar patrulleros

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires impulsó una iniciativa para que los civiles se sumen a las fuerzas de seguridad manejando los móviles de la Policía Bonaerense. Los requisitos son tener registro de conducir, secundario completo y asistir a un curso de dos meses.

La propuesta genera controversia por la poca formación que tendrían los civiles para actuar ante una situación compleja. Sin embargo, ya hay postulantes. Telenoche habló con distintos funcionarios dentro de la cartera de Seguridad en distintos municipios para saber cómo se implementará la medida y si creen que servirá.

Estos nuevos choferes de patrulleros solo operarían como tales, pero no portarán un arma, por lo que no podrían actuar si su vida o la de su compañero se encuentra en peligro.

Entre los interrogantes que plantea la iniciativa hay quienes se preguntan: ¿Quién va a defender a los choferes desarmados que queden en medio de tiroteos? ¿El policía se va a tener que ocupar de ellos? ¿Los delincuentes van a diferenciar a los oficiales de la bonaerense del chofer civil?

Por un lado, hay quienes sostienen que esto implica un aumento del patrullaje. No obstante, otros dicen que, en realidad, va a haber menos policía en las calles. Para muchos la única conclusión es que esto implica una policía de mucha menor calidad.

Las críticas a la iniciativa de choferes para patrulleros de la bonaerense

Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que con un curso de dos meses una persona no puede convertirse en un chofer de patrullero útil. “No saben utilizar el vehículo como escudo ante un enfrentamiento armado, y si hay un solo policía no puede hacer absolutamente nada si hay más de una persona que lo está atacando. Necesitás un compañero que te cubra la espalda, no te sirve para nada, todo lo contrario, lo tenés que proteger a él en vez de estar enfocado en la agresión directa”, indicó.

Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, coincidió con Tonil en relación al corto tiempo de formación exigido para ejecutar una tarea de semejante responsabilidad. Además, indicó que quienes se sumen como choferes de patrulleros van a tener estado policial y no de civiles, aunque no portarán un arma.

El chofer del centro de monitoreo asesinado en Fuerte Apache

En noviembre de 2021 un chofer municipal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del partido de Tres de Febrero fue baleado en la cabeza en medio de la persecución de dos delincuentes. El policía, identificado como Alfredo Dardo Martínez, fue diagnosticado con muerte cerebral. Martínez no estaba armado, ya que él cumplía su función como personal civil.

El caso viene a colación ya que es similar a lo que podría ocurrir y replicarse de aquí en más si avanza la iniciativa.