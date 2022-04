Ucrania advierte por una posible expansión del ataque ruso

La agencia de noticias TASS citó a Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, para confirmar que Rusia planea desplegar la primera unidad militar armada con misiles balísticos Sarmat con capacidad nuclear a más tardar en el otoño del país.

La unidad tendrá su sede en Uzhur, en la región de Krasnoyarsk, a unos 3000 km al este de Moscú, dijo de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo.

Las tropas rusas siguen presionando en su ofensiva por la región oriental del Donbass en un intento de asumir el control del corazón industrial de Ucrania, pero los contraataques de los soldados de Kiev ralentizaron su avance, dijeron funcionarios ucranianos y británicos.

Rusia sigue luchando por el pleno control de las regiones de Donetsk y Luhansk, que conforman el Donbass, y busca asegurar “una ruta terrestre entre estos territorios y la Crimea ocupada”, lo que incluiría acabar con el último reducto de resistencia en una planta siderúrgica de la sitiada ciudad portuaria de Mariupol, explicó el Estado Mayor ucraniano.

En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas repelieron ocho ataques rusos en las dos regiones, destruyendo nueve tanques, 18 unidades blindadas y 13 vehículos, un camión cisterna y tres sistemas de artillería, agregó el mando militar.

“Las unidades de los ocupantes rusos se están reagrupando. El enemigo continúa lanzando ataques con misiles y bombas sobre infraestructuras militares y civiles”, señaló el Estado Mayor en su página de Facebook.

Las declaraciones del mayor general ruso Rustam Minnekaev levantaron polvareda. El oficial del Kremlin remarcó que el Kremlin busca lograr un “control total” en el sur de Ucrania y reconoció que cumplir con ese objetivo le daría acceso a Transnistria, un pequeño estado separatista en Moldavia.

La declaración del jerarca militar, citado por la agencia TASS, no fue pasada por alto. Volodimir Zelensky hizo mención a ella en uno de sus discursos al pueblo ucraniano y lo puso como ejemplo de que el Kremlin busca invadir otros países.

Moldavia, el otro objetivo ruso

En Moldavia, la reacción no tardó en aparecer. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informó dijo que “tomó nota de las declaraciones” y “expresó una profunda preocupación por las declaraciones hechas por el funcionario ruso”.

En ese sentido, mandó a llamar al embajador de la Federación Rusia en Moldavia para que le diera explicaciones. En una reunión con el diplomático, las autoridades moldavas recalcaron que el países un “estado neutral” y sostuvo que ese “principio debe ser respetado por todos los actores internacionales, incluida la Federación Rusa”.

En un comunicado, el Ministerio de Moldavia sostuvo que las declaraciones del oficial eran así “infundadas y contradecían la posición de la Federación Rusa de apoyar la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.

Más tarde, el think tank estadounidense Institute for the Study of War (Estudio para el Instituto de la Guerra), sostuvo que la declaración de Rusia no fue leída como una ofensiva militar sobre esa región, sino como un intento de asegurar un acceso a esa zona en una serie de etapas posteriores.

Fuente: La Nación