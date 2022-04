CFK se lanzó contra el presidente de la Corte Suprema

A través de su cuenta social de Twitter, la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió, erróneamente, que este lunes asumiría como titular del Consejo de la Magistratura Horacio Rossatti, presidente de la Corte Suprema.

En este contexto, Rossatti solo llegará al Consejo cuando hayan jurado sus nuevos siete integrantes. Aún falta elegir al representante de la Academia - que ocurrirá mañana - y destrabar la designación de los consejeros asignados a la oposición parlamentaria que aún aguardan una resolución judicial, que asumiría la Corte en los próximos días.

“Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás”, retuiteo Cristina Kirchner en un posteo publicado en la cuenta del periodista Matías Mowszet.

En las redes

El fallo aludido por la Vicepresidente fue votado por unanimidad por los cuatro miembros de la Corte. Es decir por: Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. A su vez, Rossatti llegó a la titularidad de la Corte apoyado por Rosenkrantz y Maqueda. No alcanzó ese lugar institucional con su único voto.

Al margen de sus críticas a la Corte, la Vicepresidente no hace alusión a la responsabilidad que le tocará protagonizar en las próximas horas junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. CFK y Massa deberían autorizar la designación en el Consejo de la Magistratura de la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Luis Juez (PRO).

Las designaciones de Reyes y Juez - ajustadas a derecho - se trabaron por una precautelar presentada en la justicia de Entre Ríos por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto. Este diputado entrerriano se presentó ante la justicia federal de Paraná y logró que el juez federal Daniel Alonso frenara la nominación de los legisladores de Juntos por el Cambio en un claro beneficio a la estrategia del oficialismo.

La Corte Suprema tiene prevista una reunión el próximo martes para analizar la precautelar ordenada por el juez Alonso. La intención de los magistrados es aprobar una nota aclarativa a su fallo que permita anular la precautelar tramitada en la justicia federal de Entre Ríos.

Una vez que esto suceda, el alto tribunal notificara a Cristina Kirchner en el Senado y a Sergio Massa en Diputados que ya no hay trabas formales para permitir que Reyes y Juez se incorporen al Consejo de la Magistratura.

A su vez, la Academia votará mañana a su representante en el Consejo de la Magistratura y, si no hay imprevistos, ya estaría todo encarrilado para que el Consejo pueda funcionar con sus 20 miembros como estableció el alto tribunal en su fallo del año pasado.

Ese fallo establece que los consejeros deben asumir de manera “conjunta y simultáneamente”. Ello significa que Rossatti tomará juramento a los 6 futuros consejeros cuando terminen las elecciones previstas y las impugnaciones judiciales.

Desde esta perspectiva, el Consejo de la Magistratura con su nuevo presidente - Rossatti - empezaría a sesionar antes de que comience mayo.

Rossatti no tiene pensado asumir mañana la presidencia del Consejo y aguarda, junto a sus colegas Rosenkrantz y Maqueda, que Cristina y Massa no cuestionen la próxima nota del máximo tribunal, aclarando que no hay ningún cuestionamiento contra los representantes de la oposición parlamentaria.

El Gobierno pretendía una nueva ley del Consejo de la Magistratura, pero es poco probable que eso ocurra porque no tiene la mayoría en la Cámara baja. Frente a ese hecho político el oficialismo desplegó una estrategia que lo llevó a un enfrentamiento público con la Corte Suprema.

FUENTE: Infobae