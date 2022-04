Detienen al hijo de Paul Auster por la sobredosis de su beba

El hijo del exitoso escritor Paul Auster, Daniel Auster, fue arrestado por la Policía de Nueva York acusado de homicidio involuntario tras el fallecimiento por sobredosis de su hija de diez meses, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según las fuerzas del orden, Daniel Auster, de 44 años, estaba cuidando a su hija Ruby el pasado 1 de noviembre cuando llamó a la policía en su residencia del condado de Brooklyn, apuntaron los medios locales.

Los servicios de emergencia que acudieron a su vivienda encontraron a la niña inconsciente y la trasladaron al Methodist Hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Daniel Auster, el hijo del escritor Paul Auster

Ahora, la autopsia revela que la menor sufrió una sobredosis de fentanilo y heroína, pero se desconoce cómo ingirió las drogas.

Daniel Auster, que tiene antecedentes penales relacionados con las drogas, fue arrestado la noche del último viernes y acusado de homicidio involuntario y de homicidio negligente.

Dos de los vecinos de Daniel le dijeron al diario The New York Post que después de que el bebé murió, había sacado a la calle varias de las pertenencias y artículos del bebé para que cualquiera los tomara. “Todo, la ropa de bebé, los libros, los juguetes... fue desgarrador”, dijo uno de los residentes que no quiso decir su nombre.

En su adolescencia, Auster frecuentaba los clubes de la ciudad de Nueva York y estuvo involucrado con las drogas, según The New Yorker. A la edad de 18 años, en 1996, cuando tenía 18, Daniel fue testigo del asesinato del traficante de drogas llamado Andre ‘Angel’ Melendez cometido por Club Kid Killer Michael Alig, quien era un promotor de clubes nocturnos.

Entonces, Daniel recibió USD 3.000 del dinero de Meléndez a cambio de su silencio. Más tarde se declaró culpable por posesión de propiedad robada y recibió cinco años de libertad condicional.

Daniel Auster y su bebé



Fue arrestado en otras oportunidades, incluida varias por posesión de drogas en 2008 y 2010. En 2009 fue acusado de hurto menor y posesión de propiedad robada.

Actualmente, Auster esperá bajo arresto la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Brooklyn. Su cuenta de Instagram está llena de fotos de su hija y su madre, y en muchas de las imágenes se lo ve posando con su pequeña, o abrazándola.

Paul Auster es un conocido novelista que ha escrito obras como “Un hombre en la oscuridad”, “El libro de las ilusiones”, “La trilogía de Nueva York” o “Leviatán”, y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006.

La madre de Daniel, la primera esposa de Paul Auster, es la también escritora Lydia Davis.

De acuerdo con un artículo de The Daily Mail, Daniel y su padre no parecían tener contacto en la actualidad, pese a que el escritor ha incluido a Daniel en su trabajo.

Daniel interpretó el papel de un ladrón de libros en la película de su padre, Smoke, de 1995, sobre las vidas de las personas que frecuentaban una tienda de tabaco en Brooklyn, y que fue protagonizada por Harvey Keitel y William Hurt.

En su novela de 2004 titulada “Oracle Night”, el narrador es un escritor llamado Trause cuyo hijo es un drogadicto que aterroriza a su madrastra. En 2003, Hustvedt publicó la novela “Todo cuanto amé”, en la que un personaje es un drogadicto que finalmente es arrestado en relación con el asesinato de un narcotraficante.

Durante una entrevista con el diario británico The Guardian en 2006, la segunda esposa de Paul Auster, Siri Hustvedt, quien también es escritora, se negó a hablar sobre su hijastro. “Sí. Sabes, no voy a hablar de nada de eso, no. No”, dijo claramente emocionada.

Personas vinculadas con el caso aseguraron que la familia lidiaba con el pasado problemático y el presente incierto de Daniel escribiendo sobre él en sus propias ficciones.