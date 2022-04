Rusia amenaza un despliegue nuclear a Suecia y Finlandia

Medvédev dijo que la operación en Ucrania no es la culpable para el ingreso de los países a la OTAN.

Medvédev dijo que la operación en Ucrania no es la culpable para el ingreso de los países a la OTAN.

El gobierno de Rusia emitió un comunicado alto y claro, si Finlandia y Suecia entran en la OTAN desplegará armas nucleares. En el 50 día de la guerra en Ucrania el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, ha lanzado una amenaza muy clara a la Alianza Atlántica.

"Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", manifestó el funcionario del Kremlin.

Médvedev, ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que -recalcó- habrá que fortalecerla. Medvédev indicó que no tiene sentido pensar que la “operación militar especial” rusa en Ucrania es la culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN.

”Esto no es así. En primer lugar, ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la OTAN, y en segundo, lo que es importante, no tenemos disputas territoriales, como con Ucrania, con esos países”, agregó. “Vamos a confiar en que se imponga la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, como se dice, ellos mismos se lo han buscado”.

El fututo de Finlandia y Suecia "se definirá en unas semanas"

En medio de la invasión rusa a Ucrania, Finlandia decidirá "en unas semanas" si presentará su candidatura para ser miembro de la OTAN, afirmó este jueves la primera ministra, Sanna Marin, junto a su par sueca, en declaraciones que el Kremlin tildó de "poco inteligentes".

En una conferencia de prensa en Estocolmo junto a la primera ministra sueca Magdalena Andersson, cuyo país también se está planteando si se incorpora a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Marin declaró: "Yo creo que ocurrirá rápidamente. En unas semanas, no meses."

Sin expresar abiertamente su preferencia, la líder finlandesa destacó las ventajas de ser miembro de la alianza militar, y no solo un socio, como lo es actualmente Finlandia, informó la agencia de noticias AFP.

"No hay otra forma de tener garantías de seguridad que en el marco de la defensa conjunta y la disuasión, tal y como garantiza el artículo 5 de la OTAN", aseguró la responsable socialdemócrata, cuyo partido era históricamente contrario a la Alianza Transatlántica.

Paradójicamente, fue una guerra lanzada por Moscú citando la ampliación de la alianza militar occidental hasta sus puertas la que podría empujar a su vecina Finlandia a las filas de la OTAN para obtener el beneficio de la protección de ese famoso artículo.