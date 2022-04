La periodista Carolina Haldemann fue mamá

Hace menos de un año, la periodista Carolina Haldemann transitaba un momento muy dura. A sus 34 años y en un gran momento profesional, le habían diagnosticado nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe, lo que la obligó a pedir licencia en sus trabajos en la trasnoche de Canal 26 y en Pampita Online, que entonces se emitía por NET TV.

“Hablo porque todavía sé hablar, no me olvidé, pero lo hago bajito e intento que sea lo menos posible: no me río a carcajadas, no grito, no toso. No puedo exigir la voz”, destacaba por entonces contando su problema y dio algunos detalles de su recuperación.

Lo que no había contado por entonces Carolina es que transitaba sus primeras semanas de embarazo. La periodista esperaba su primer hijo de su relación con Leo, el hombre que conoció de manera casual y del que se enamoró casi a primera vista. Venía de un divorcio reciente y en buenos términos con Emanuel Fernández Bollini y la relación fluyó. A los dos meses estaban conviviendo y allí recibieron la noticia.

“En ese momento no salté de alegría. No lo celebré porque me asusté”, recuerda y destaca el rol de su pareja: “Me tranquilizó planteándome formar una familia. Los planes cambiaron y, de una pareja que se estaba conociendo, pasamos a ser mamá y papá”, contó semanas atrás a este medio, cuando la llegada de su primer hijo era inminente. Hasta que el gran día llegó.

La llegada de Vincenzo

La periodista lo anticipó este martes desde temprano en sus historias de Instagram, cuando se fotografió kit en mano camino al sanatorio. Y todo sucedió cerca del mediodía, según lo documentó la periodista en sus redes sociales. “Sin pensarlo, ni planearlo, pero sin dudarlo, hoy fue el día más feliz de nuestras vidas. Después de una noche eterna cargada de dolores y de tanto amor, llegó Vincenzo”, escribió la periodista en su perfil, junto a un emotivo álbum de fotos y videos. “Gracias a la vida por este bebé mágico”, agregó y destacó la fecha de nacimiento, 12 de abril, y la hora, las 11.39, para inmortalizar el momento y compartirlo con todos sus seguidores.

En la entrevista reciente, Carolina había contado cómo transitaba estos días tan particulares: “La dolencia de las cuerdas vocales me llevó tres meses para volver a hablar y seis meses en total para revertir el cuadro y no ir a cirugía”, destacó. Además, contó que logró llegar a un acuerdo con las autoridades de Canal 26 para realizar un tratamiento durante una licencia, pero su pasión por el oficio pudo más: “Pero no me pude aguantar tanto tiempo sin trabajar que fui corresponsal desde Estados Unidos para el programa en vivo”, explicó.

Con respecto a su salud, Carolina aseguró que está enfocada en continuar con los ejercicios de foniatría con el objetivo de que no vuelva el sangrado en sus cuerdas vocales. “Lo que más me alivia es que no llegue a cirugía que era eso lo que quería”, resaltó quien tiene como secuela una fatiga al hablar mucho. “Aunque es algo que mejora con el tiempo, según me dijeron los médicos”, aclaró.

Y en relación a su regreso a televisión, lo estimó para mitad del corriente año y adelantó que lo hará acompañada por su hijo. “La idea es regresar lo antes posible. Es sano para mí y para mi hijo volver a trabajar de lo que amo. Me veo como una mamá que va con su hijo a todos lados, soy relajada en ese sentido. No me da miedo llevarlo y que se relacione con gente. Me parece sano”, aseguró y puso como ejemplo a su amiga Pampita Ardohain, quien la tranquilizó en los días previos al parto. “Le pedí consejos como mamá, es una referente para mí”, cerró.

Fuente: TELESHOW