"Hay que tener las tres dosis Covid y la antigripal"

Recién llegado de Europa el infectólogo Hubo Pizzi en declaraciones exclusivas con Los Primeros TV manifestó que el mundo sigue afectado por el virus del Covid-19 y recomendó tener las tres dosis contra el coronavirus y la gripe para evitar sobresaltos en los próximos meses.

"Es lamentable ver que hay vacunas que se están venciendo y todavía hay mucha gente que no completó el esquema de vacunas", dijo el especialista, para indicar que a la fecha hay cerca de 4 millones de personas que no se dieron la segunda dosis contra el coronavirus y otros 10 millones que no cuentan con la tercera dosis. Pizzi señaló que ya está previsto aplicar una cuarta dosis a quienes tienen enfermedades de base o comorbilidades y no se descarta que pueda ampliarse al resto de los grupos siguiendo la evolución de la enfermedad.

"Hay que tener las tres dosis del Covid y la antigripal, y la vamos a pasar bien", afirmó Pizzi a Los Primeros TV. Sostuvo que "por lo que estamos viendo en Alemania, Inglaterra, China y otros países, es probable que tengamos una nueva ola de contagios, por eso hay que vacunarse y seguir manteniendo los cuidados preventivos. No se puede dejar se usar el barbijo en los espacios cerrados, hay mucha circulación de virus y se vienen bajas temperaturas, condiciones propicias para la proliferación de contagios", aseguró.