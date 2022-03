Las cuatro provincias donde más golpea la pobreza

Los efectos de la pandemia de coronavirus siguen golpeando a la Argentina. En dos de los 31 conglomerados urbanos del país la pobreza superó el 50%; mientras que en siete se ubicó por encima del 40%, según datos difundidos este miércoles por del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De los grandes centros urbanos, Gran San Luis, Gran Mendoza, Partidos del Gran Buenos Aires (GBA), Gran Córdoba, Salta y Gran Santa Fe fueron los distritos con mayor cantidad de personas pobres, pero excepto en Gran San Luis y Gran Mendoza, en el resto la pobreza bajó respecto del semestre anterior.

En todo el país, al cierre de 2021 había 8,4 millones de personas pobres no indigentes y 2,4 millones de indigentes (29,1% y 8,2% respectivamente), lo que significó una baja en relación con los dos semestres anteriores, pero aún no logró alcanzar los registros de 2019, cuando el 27,3% de los argentinos eran pobres no indigente y el 8% indigentes, es decir un 35,5% en total.

En qué distritos creció la pobreza y en cuáles se redujo

De acuerdo con los datos del Indec, del total de 31 conglomerados urbanos, en nueve creció la cantidad de personas bajo la línea de pobreza en el segundo semestre de 2021. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly fue el que registró el mayor aumento, con una suba de 4,2 puntos porcentuales, al pasar del 23,9% al 28,1 por ciento.

Le siguieron el Gran San Luis, con un crecimiento del 3,5 puntos porcentuales; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una suba del 2,5%; Río Cuarto, 1,1%; Gran Mendoza, 0,9%; Gran San Juan, 0,6%; Río Gallegos, 0,4%; Rawson-Trelew, 0,2%, y Gran Resistencia, con un alza del 0,1% en cantidad de personas en situación de pobreza.

Cuáles son los distritos con mayor cantidad de pobres

Si bien la pobreza bajó en la mayoría de los conglomerados del país, sigue siendo alta en muchos de ellos. Alcanza a más de la mitad de la población de Gran Resistencia (52%) y Concordia (51,5%).

En tanto que en Gran San Luis (47,8%), Formosa (45%), Gran Mendoza (44,6%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (42,7%), los Partidos del GBA (42,3%), Gran Córdoba (40,4%) y San Nicolás-Villa Constitución (40%) se ubicó por encima del 40%.

En el otro extremo de la tabla se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16,4%), Ushuaia-Río Grande (27,1%), Corrientes (27,3%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (28,1%), Gran La Plata (29,6%) y Gran Paraná (29,8%).

En el caso de la indigencia, el Noreste fue la región donde la situación de la indigencia tuvo mayor impacto en el segundo semestre de 2021, con el 11% de su población (157.952 personas) que no llegó a cubrir al menos una canasta básica de alimentos. Dentro de esa zona, en Gran Resistencia casi dos de cada diez personas se encuentran en esa situación. Le siguió el Gran Buenos Aires, en donde al cierre de 2021 había 8,9% de indigentes (1.395.082 personas).

En comparación con el primer trimestre de 2021, la indigencia subió en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran San Luis, Gran Resistencia, Gran Catamarca, Jujuy-Palpalá, Santa Rosa-Toay y Ushuaia-Río Grande.

Fuente: TN