"El clima es de absoluta tensión", aseguran exportadores

Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), aseguró que el "el clima es de absoluta tensión", luego de que el Gobierno confirmó el aumento del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios domésticos.

“El clima es de absoluta tensión, preocupación y rechazo por el aumento de las retenciones”, dijo en una entrevista radial y opinó que "el Gobierno habla de una suspensión temporal, pero en la práctica es una suba de impuestos". "El conflicto bélico ha generado en el mundo un desacople en los precios internacionales", aseguró sobre la situación de los commodities.

"El mundo nos está pidiendo productos y Argentina no está capitalizando el momento", dijo sobre el sector. "Hay muchísimas restricciones, no nos permiten exportar", aseguró el presidente de Ciara-CEC y dijo "el Poder Ejecutivo no puede subir alícuotas, eso es función del Poder Legislativo". "Esta guerra va a implicar un aumento inflacionario del 5% anual", en diálogo con Daniel Fernández Canedo en "Economía 21" por FM Milenium.