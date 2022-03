Santiago Maratea quiso pagar la deuda con el FMI

Santiago Maratea está convencido que con una colecta puede resolver todos los males del mundo. Acaso esta idea se sustente en el hecho de que las iniciativas que lanzó para recaudar fondos para comparar medicamentos para niños con enfermedades graves o ayudar a los bomberos que combatían el fuego en Corrientes fueron un éxito, pero lo cierto es que hay problemas que la solidaridad no puede resolver.

Este martes el influencer hizo una propuesta inesperada para resolver la cuestión de la deuda de U$A 45 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantos dolores de cabeza le dio a los políticos argentinos. Fue una broma, que muchos pensaron que iba en serio. “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

Che para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta? (Solo pa joder) calcule que si cada argentino (somos 40millones) pone 20mil pesos, pagamos la deuda. Hice bien la cuenta? — santumaratea (@santumaratea1) March 22, 2022

Maratea se apuró en aclarar que el ejercicio tenía un solo objetivo: divertirse. “(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, insistió en la red social. Lo curioso es que su iniciativa causó un gran revuelo, hubo una catarata de comentarios que apuntaban a sus habilidades para las matemáticas, también al hecho que en un país donde la mitad de la población está en la pobreza quién iba a poder pagar los $20.000.

Bueno listo no vamos a pagar ninguna deuda externa, volviendo a la realidad alguien necesita algo? — santumaratea (@santumaratea1) March 22, 2022

Obvio que casi nadie, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un estado honesto y transparente 🇦🇷♥️ https://t.co/jZJpBRPnW5 — santumaratea (@santumaratea1) March 22, 2022

“Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”, respondió Maratea sin perder el buen humor. Y ya serio agregó: “Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”.

Maratea pedirá plata para fundar la ONG de sus sueños

Maratea tiene una costumbre de pedir, cada vez que termina una colecta solidaria, un regalo caro para él. El último fue un viaje en un avión privado, un capricho que fue muy custionado en las redes sociales. Frente a esta situación, rápido de reflejos, el influencer cambió su estrategia.

Tras recolectar el dinero para un nene debe someterse a un costoso tratamiento médico en España, confesó en sus redes sociales que no va a pedir más regalos caros. Ahora, quiere que sus seguidores lo ayuden a financiar una ONG. “Me pareció too much lo del jet privado. Pensé, ‘¿qué voy a pedir después de esto? ¿Hasta dónde va a llegar la joda?’”, lanzó Maratea en las redes sociales.

Contó, además, que su idea es “separar la empatía de la pobreza”. “Para la gente que quiere aportar plata para mí: eso no va a dejar de pasar. ¿Por qué en lugar de juntar plata específicamente para mí no lo hacen para mi ONG y todos sus empleados? Yo soy uno de ellos”, explicó el instagramer, quien contó su sueño: “Armar una ONG lleva mucha plata. Porque quiero que sea más grande que Google. Los empleados cobran en dólares, porque es una forma de incentivarlos a que se queden”.

Así fue que anticipó que su idea es pedir dinero para comprar un terreno en el que pueda edificar las oficinas de la organización que quiere fundar. “Quiero que el edificio de Google parezca un consorcio de viejos chotos. Porque no tenemos límites. Está comprobadísimo. Podemos armar la ONG más grande de la Argentina”, comentó esperanzado.

