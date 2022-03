Pepe Cibrián presentó a su novio, 40 años menor

Pepe Cibrián Campoy utilizó sus redes sociales para presentar a su novio, Nahuel Nicolás Lodi, de 32 años. “Todo llega en a su tiempo… ¡a veces!”, escribió en la publicación donde posó junto al joven y en la que recibió las felicitaciones de sus seguidores.

A pesar de que le lleva 40 años a su pareja, el productor teatral aseguró que no considera relevante la diferencia de edad. “Me siento sumamente acompañado y siento que lo acompaño mucho. Es una persona bellísima y a los 73 años no creo mucho en las diferencias de las edades porque no hay edades, hay ganas...”, sostuvo en diálogo con Clarín.

Pepito se siente feliz de tener un compañero en el día a día. “Trabajamos para poder encontrar un camino que nos acompañe y nos identifique como uno, eso es lo que me importa”, afirmó.

Cómo conoció a su novio

Cibrián contó que conoció a Nahuel a través de Tinder. “Es una plataforma muy buena porque ayuda a la gente a conocerse”, indicó. Y agregó: “Yo hago bromas en las notas sobre eso, pero la realidad es que fue a través de eso... después ya con videollamadas hasta que finalmente nos conocimos a las dos semanas”.

Para el exitoso actor y director, ese encuentro fue único: “Hay instantes que no perduran y dejan de serlo. En cambio, hay otros que se van manteniendo y van creciendo”. Y completó: “Yo estoy convencido de que en este caso, el encuentro con Nahuel ha sido y es sumamente creativo y gratificante”, concluyó.

Nahuel Nicolás Lodi, el nuevo novio de Pepe Cibrián vive en Buenos Aires. En su perfil de Instagram, el joven cuenta que es músico y deja en claro cuáles son sus pasiones: el piano, la playa y los viajes.

Fuente: TN