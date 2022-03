En Salta también advierten sobre una suba en el precio del pan

Al igual que los industriales panaderos de Tucumán, en Salta también advierten que podría ocasionarse una nueva suba en el precio del pan por el conflicto Rusia-Ucrania. El terrible conflicto bélico entre esos países, comienza a tener incidencia en la vida y el bolsillo de los ciudadanos argentinos.

La Cámara de Panaderos de Salta advirtió que a corto plazo puede presentarse un nuevo incremento en el precio del pan, debido a la suba repentina e indiscriminada del 40% en el precio de la harina, y a la suspensión de la venta de este producto por parte de las empresas molineras.

El presidente de la Cámara, Daniel Romano, explicó que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está teniendo su primer impacto en la economía argentina debido a la suspensión de la venta de harina ante la incertidumbre por el precio internacional del trigo.

“El aumento en el precio de los commodities, como la soja, el trigo y el maíz, se disparó la semana pasada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania”, dijeron desde el sector empresario.

“Sin dudas este conflicto afectará la provisión de este alimento. El precio internacional del trigo aumentó debido a la guerra y eso repercute en los insumos”, señaló Romano.

Y finalmente puntualizó: “Nos vemos obligados a poner en alerta a la población, ya que de persistir estos incrementos, tendremos que trasladarlos al precio del pan en los próximos días”.

Anterior aumento

La escalada de la inflación que vive mes a mes la economía argentina sigue golpeando de lleno el bolsillo de los argentinos.

Es que el pan ya tuvo una suba, a mediados de febrero, de hasta el 20%.

Primero se había conocido que el pan iba a tener un fuerte incremento del 25%. Y en Salta, la Cámara de Panaderos había señalado que en la provincia el aumento iba a ser menor. El aumento fue de entre un 16 y un 20%, dependiendo si se trataba de pan, tortillas o facturas.

El pan francés, el producto más consumido, tuvo un incremento del 16 por ciento; mientras que las especialidades como facturas, tortillas, bizcochos y pan de miga aumentaron un 20%. Con esta suba una factura ya cuesta 50 pesos.

Desde el 18 de octubre del año pasado el pan francés en Salta mantuvo el precio por kilo de 180 pesos, por lo que ayer en la provincia se resolvió sumarse al incremento que se dará a nivel nacional, pero con un porcentaje menor.

“Hemos recibido un estudio sobre los costos y nos quedamos sorprendidos con las conclusiones por el nivel de incrementos, que van más allá de lo que informan oficialmente como índice de inflación”, señaló en su momento Daniel Romano.

“El gran problema que tenemos es la inflación, que es mucho más que el 4% que plantean, porque, por ejemplo, la caja de huevos, que contiene 144 unidades, nos costaba 1.200 pesos hace diez días y hoy piden 2.000 pesos”, explicó el empresario.

En el país

El precio del pan subió a mediados de febrero entre el 20 y el 25 por ciento en distintas provincias. Así lo decidió la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Fiapa). Ahora habrá que ver cómo es el comportamiento de las cámaras en las distintas provincias, ya que si sube la harina todos irán por un nuevo aumento.

Panorama mundial

El precio del trigo sigue con la senda alcista por la guerra entre Rusia y Ucrania. En la jornada de ayer subió US$ 27 (7%) y cerró en US$ 389 para la posición mayo 2022, el valor más alto desde el 25 de marzo de 2008, con picos que alcanzaron los US$ 415.

Así, desde que comenzó el año, el cereal de invierno tuvo una fuerte suba: se incrementó un 40%, pasando de US$ 278 a los US$ 389 que cerró este miércoles.

“La incertidumbre sobre cuándo y cómo se logrará restablecer el comercio de trigo desde la zona del Mar Negro, mientras se acentúan los enfrentamientos bélicos entre Rusia y Ucrania, continúan consolidando el raid alcista del grano fino”, remarcaron desde Granar.

El trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto, dado que Rusia y Ucrania concentran en torno a un cuarto de la producción global de este cereal y son grandes exportadores.

Rusia se convirtió en el principal abastecedor mundial de trigo, en tanto que Ucrania ocupa el tercer puesto del podio, según las proyecciones para la nueva campaña, superando así a Estados Unidos por primera vez en su historia.

Fuente: El Tribuno (Salta)