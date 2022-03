Alfaro reivindicó las acciones encaradas en la Capital

Con un mensaje en el que defendió las acciones encaradas para recuperar la economía doméstica frente a los estragos causados por la pandemia y reivindicó el proceso de cambios encarado por su gestión para modernizar la Capital, el intendente Germán Alfaro inauguró este martes el período anual de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En su discurso ante los ediles, el jefe municipal también hizo un fuerte reclamo para que se establezca un reparto más equitativo de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros.

Alfaro ingresó al recinto de calle San Martín y Monteagudo minutos antes de las 11.30. Estuvo acompañado por sus hijos y por funcionarios del gabinete municipal.

Tras saludar uno por uno a los 18 concejales y antes de comenzar con su mensaje, el intendente hizo mención a la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo. “Hoy somos todos Ucrania. La guerra multiplica el sufrimiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Es lo que pedimos”, planteó Alfaro, quien instó al Concejo Deliberante a tomar una posición “en rechazo a la guerra”.

En el inicio de su discurso anual, el intendente sostuvo que, mientras el país sigue transitando la pandemia, con menos restricciones que hace dos años, pero aún con muchos inconvenientes, la administración municipal está “abocada a la tarea de recuperar la economía de la ciudad” en beneficio de los vecinos. “Tenemos que estar en marzo de 2022 superando los 24 meses de una economía mundial totalmente parada, de dos años de recesión, de cuidados y muertes diarias, de cuatro olas de supercontagios, de cinco cepas distintas de mutaciones del virus, de restricciones en la circulación, de la mitad de las fuentes de trabajo cerradas, de aforos, de limitaciones, de angustias y de una sociedad que hoy, ya hace rato, que está al límite de su tolerancia”, reflexionó el jefe municipal. Y planteó que San Miguel de Tucumán “transita la actual etapa de la pandemia con muchas variables controladas y tranquilos de las acciones realizadas y, sobre todo, de los resultados obtenidos".

En ese contexto, Alfaro resaltó que uno de los principales objetivos que se propuso en medio de la pandemia fue proteger a los pequeños comerciantes y cuentapropistas de la Capital.

"El comercio minorista importa más del 80% del Producto Bruto Interno de nuestra ciudad y fue el sector más castigado por la pandemia. Esta administración lo asistió con una cantidad de medidas de emergencia que, durante el primer año de la pandemia fueron orientadas a la urgencia, ya que la situación era desesperante, y fue desde la asistencia económica hasta la ampliación de permisos para el uso del espacio público", recordó.

A continuación, Alfaro resaltó que una de las medidas adoptadas para favorecer a la economía doméstica, que en los últimos tiempos también sufrió por el crecimiento de las plataformas globales de comercio online, fue el plan de creación de nuevas semipeatonales en el microcentro de la ciudad.

“Durante dos años tuvimos en prueba el sistema de semipeatonal en las calles 25 de Mayo y 9 de Julio, logrando que el tránsito vehicular se adecue a esa nueva traza para poder iniciar una reestructuración del microcentro que cambie la experiencia comercial de la ciudad en función de estas nuevas formas de comercialización”, afirmó.

Además, sostuvo que esa revalorización del sector comercial tuvo que ser acelerada para contrarrestar los estragos que produjo la pandemia. "Hoy, podemos decir con mucho orgullo que San Miguel de Tucumán es la ciudad del Norte Argentino que más rápido recuperó su economía", aseguró.

El intendente dijo que, con el mismo criterio de favorecer la economía local, se encaró la obra para la creación de un sector comercial en el edificio central del parque El Provincial. “La adecuación de los espacios es lo que precede al proceso licitatorio, que se pondrá en marcha en los próximos meses y ese polo gastronómico hará resurgir un sector de la ciudad que brillará como nunca antes”, anunció.

Obras

Por otro lado, el intendente de la Capital dijo que el plan de pavimentación sigue avanzando y recordó que en 2021 se concretaron 100 cuadras de asfalto nuevo. “Además, llevamos 25.000 m2 de cuadras de pavimentación y 25.000 m2 de bacheo”, acotó.

El intendente remarcó que en la vía pública se trabajó en la reconversión del alumbrado con la instalación de nuevas luminarias LED. “La ciudad está 98% iluminada lo que suma seguridad y la prepara para un óptimo funcionamiento nocturno de las cámaras que se están colocando en la ciudad".

Respecto de la renovación de la plaza Independencia, Alfaro dijo que es un hito histórico del que se enorgullece. Detalló que la plaza tuvo, desde su inauguración solo dos remodelaciones siendo ésta la tercera, que mantiene su espíritu funcionalista.

"Este paseo fue reacondicionado mediante un subsidio no reintegrable otorgado al Ministerio de Obras Públicas de la Nación por el Banco Interamericano de Desarrollo, el municipio solo tenía injerencia en la certificación de los trabajos, tal como figuraba en la documentación remitida y la que estaba en los carteles de la misma plaza", afirmó.

Alfaro también anunció la inauguración del Centro Interdisciplinario Municipal de Diagnóstico y Tratamiento del Autismo. “Se trata de un centro modelo abocado a una problemática que tiene poca investigación”, admitió.

Por otro lado, Alfaro dijo que la Municipalidad de la Capital resolvió adoptar medidas en materia de seguridad ante la desprotección de los ciudadanos por la inacción del Estado provincial. “Es por esto que esta gestión decidió tomar seriamente el tema, en función del reclamo de la comunidad y sobre la base de la estructura de la Agencia de Protección de Espacios Públicos creó la Patrulla de Protección Ciudadana, una fuerza entrenada profesionalmente para, como su nombre lo indica, proteger a los ciudadanos, fundamentalmente en tareas de patrullaje intensivo y extensivo como forma eficiente de prevención del delito”, argumentó. Y recordó que esta fuerza, que opera las 24 horas durante los 365 días del año, está integrada con 130 agentes capacitados en defensa personal, mediación y en el uso de armas no letales; y cuenta con 25 móviles con GPS. Alfaro mencionó que en los estos últimos tiempos distintos lugares de la ciudad fueron blanco de hechos vandálicos, lo que incluyó el robo sistemático de cables del alumbrado público, lo que generó gravísimas consecuencias. "El daño al municipio es enorme, tanto en lo económico como en la atención a los vecinos, ya que los componentes que roban son importados y muy difíciles de reponer. Por eso hoy, la ciudad ha desarrollado su propia seguridad, para proteger y protegerse”, remarcó.

El intendente de la Capital enfatizó que todas las obras ejecutadas en los últimos meses “fueron realizadas con una enorme desventaja que significa la inequitativa coparticipación de ingresos hacia los municipios”. Además, planteó que "esa gigantesca deuda institucional ata de manos cualquier intento serio de planificar una gestión”. Y agregó: “Esta realidad de municipios rehenes o por un pacto fiscal que se apropia de su recaudación a cambio del pago de sueldos destruye las autonomías municipales de la mayoría de las ciudades tucumanas, pero este ahogo que atenta contra las necesarias autarquías también destruye las autonomías de todas las ciudades”. Alfaro sostuvo que es necesaria “la resolución definitiva de este problema porque se trata de una de las mayores deudas institucionales de nuestra legislación".

Subsidios al transporte

En su mensaje ante el Concejo Deliberante, el intendente Alfaro hizo un fuerte reclamo para que haya un reparto equitativo de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros. “Debemos imponer en la agenda nacional, que el tema del transporte es un tema de redistribución de subsidios. No se puede tolerar que en CABA (Ciudad de Buenos Aires) el boleto cueste $14 y acá $45. Esos $31 que cada tucumano paga de más, es un subsidio que le damos a cada porteño que viaja en colectivo. ¡Eso es injusticia social!”, lanzó.

El jefe municipal planteó la necesidad de avanzar “en una política regional que discuta la segmentación geográfica de los subsidios”.

Mercado del Norte

En otro tramo de su mensaje, Alfaro se refirió al Mercado del Norte, que fue clausurado preventivamente el año pasado debido a un serio riesgo de derrumbe, y resaltó que los puesteros fueron reubicados en el Mercado Dorrego, en avenida Roca y Marina Alfaro, que fue recuperado y revalorizado por la Municipalidad. “Por todo el primer año, tienen bonificado el canon y se los acompaña con publicidad, cartelería y otros ítems que les ayuda a la comercialización. Una experiencia exitosa que dinamiza la economía de todo ese sector de la ciudad", precisó.

En cuanto al edificio del Mercado del Norte, ubicado en calle Maipú y Mendoza, Alfaro recordó que forma parte del patrimonio arquitectónico. "Estamos haciendo las tareas de apuntalamiento para buscar la forma de conservar la fachada original, que es la afectada en el patrimonio. No olvidemos que el edificio tuvo una remodelación en la década del ochenta que, en parte es un de las complicaciones más importantes del colapso de la estructura. Tenemos que poner este edificio de pie y renovar su función para la economía que necesitamos", detalló. Y aseguró que la obra va a trascender su gestión al frente del municipio de la Capital. “Es una obra que será inaugurada por el próximo intendente de San Miguel de Tucumán", anunció.

Una ciudad moderna

Ante los concejales de la Capital, Alfaro ratificó su decisión de avanzar con un plan de acciones para modernizar a San Miguel de Tucumán. “Tiene que ser una capital del siglo XXI. No podemos seguir como veníamos. Y ese cambio conlleva decisiones que alguien tiene que tomar. Eso es conducir. Muchas no pudimos consensuarlas y tuvimos que tomarlas aceleradamente por la situación sanitaria”, explicó.

El intendente admitió que “esas decisiones van a generar resistencias, por supuesto, el cambio no tiene amigos. Pero entiendo que la política real es eso. Tomar riesgos. Es fácil hacer política con encuestas, lo difícil es consensuar una idea y seguirla”, insistió.

En el marco del plan de modernización de la ciudad encarado por su administración, Alfaro dijo que en las próximas semanas se implementará el estacionamiento medido. Indicó que el sistema será una tecnología multiplataforma, orientada principalmente al uso en celulares, pero también podrá hacerse desde computadoras y en kioscos, y el usuario digital podrá completar todo el proceso desde su celular. "Esta primera etapa se limitará al área comprendida dentro de las cuatro avenidas y se irá monitoreando para chequear la experiencia de los usuarios", señaló.

Alfaro habló sobre su espacio político y defendió los cambios que se propuso realizar en la ciudad. “En el 2015 prometí un cambio, desde el mismo nombre de la fuerza política con la que me presenté a elecciones. Los tucumanos me votaron. En 2019 me volví a presentar, ya habíamos realizado varios cambios y los tucumanos volvieron a votar por ese cambio. No estamos haciendo otra cosa que la que vinimos a hacer, la que dijimos que íbamos a hacer”, aseveró. Y agregó: “Tenemos que construir la ciudad que nos debemos”.

En el cierre de su mensaje anual ante el Concejo, Alfaro se mostró optimista respecto del futuro de la gestión municipal. “Lo que viene es mucho mejor, porque San Miguel de Tucumán va a ser mucho mejor y eso saben que es verdad porque ya es mucho mejor”, concluyó.