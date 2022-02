AFA: Agüero y Tapia hablaron sobre Qatar

Debido a los problemas cardíacos sufridos a fines de octubre de 2021, Sergio Agüero debió abandonar prematuramente su carrera como futbolista profesional. A falta de un año para el Mundial de Qatar 2022, el Kun recibió la dura noticia de que no podría seguir jugando y anunció su retiro el pasado 15 de diciembre. Sin embargo, el argentino confirmó que irá a la Copa del Mundo como parte de la delegación y este lunes se reunió con Claudio Tapia.

Agüero, que se encuentra en la Argentina, estuvo en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, donde recorrió las instalaciones y mantuvo una charla con el Chiqui, presidente de la AFA. "Este lunes, el Presidente Claudio Tapia recibió la visita de Sergio Agüero en su oficina de Ezeiza. El exdelantero de la Selección Argentina recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la Casa del Seleccionado", expresó la institución a través de las redes sociales.

El Kun confirmó si viaje a Qatar

"Ir a Qatar, voy. Después hay que ver en qué rol. Fue una linda charla. El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. En estos días vamos a seguir hablando para ver en qué rol y ver si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Ahora esta semana vamos a terminar de arreglar todo. Lo que siempre le trasladé al Chiqui es que voy a estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar", declaró el Kun en una entrevista con TyC Sports.

"Quiero ver la manera de buscar un rol para la Argentina. Es muy reciente lo que me pasó y me llegaron ofertas de varios lados, pero quiero disfrutar y estar tranquilo como no podía hacerlo cuando era jugador de fútbol. Por ejemplo, es el primer cumpleaños que paso con mi hijo en la Argentina con su familia y la mía, todos juntos. Eso a él le hace bien y como jugador no podía hacerlo", agregó más tarde.

El mensaje de Claudio Tapia al Kun Agüero

Luego de la reunión, Claudio Tapia, presidente de la AFA, le dedicó un mensaje al Kun en las redes sociales. "Querido Kun Agüero, siempre es un placer recibirte y poder charlar un rato de fútbol y de la Selección Argentina. Gracias por todo lo que nos diste, y por mantener siempre la alegría, a pesar de los golpes de la vida. ¿Armaste la valija?", escribió el Chiqui en su cuenta de Twitter.

Fuente: TyC Sports