La maniobra que busca ejecutar Kirchner para no perder poder

El poder adquirido por el diputado nacional Máximo Kirchner dentro de la estructura del Partido Justicialista a nivel nacional, en el último tiempo, le permitió quedarse con la presidencia en la provincia de Buenos Aires, luego de las elecciones llevadas adelante en mayo del 2020. Cargo que asumió, por 4 años, el pasado 18 de diciembre.

Es decir, que el hijo de la vicepresidenta lleva poco más de un mes ostentando ese puesto. Tiempo que le fue suficiente para ya, mostrar debilidades como líder de una estructura partidaria gigante como lo es el PJ bonaerense.



Es que el principal referente de La Cámpora se mostró preocupado puertas adentro y empezó a realizar consultas para ver la posibilidad de anular las elecciones internas del partido que ya tienen fecha establecida para marzo de este 2022.

Pero Máximo quiere boicotear esas elecciones teniendo como excusa la pandemia de coronavirus y la dificultad que esto genero para que la gente pueda acercase a votar.

¿El motivo? Ve debilitada su figura y la de varios líderes camporistas en muchos de esos 135 municipios, incluso en algunos clave, por lo que no quiere dar lugar a perder poder en el territorio bonaerense. Teme que sus candidatos se vean superados por los no camporistas y, por las dudas, no quiere arriesgarse.

Mientras tanto, otros miembros del partido le expusieron a Máximo las dificultades legales que se podrían presentar para postergar los comicios y la posible pérdida de la personería jurídica del Partido Justicialista de la provincia Buenos Aires.

De todas maneras, todo parece indicar que la estrategia de Kirchner no tendrá éxito, por lo que para el próximo 31 de enero se convocó a una reunión virtual para organizar el cronograma electoral y las medidas que se deben seguir para presentar las listas internas.

Fuente: MDZ