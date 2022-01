Polémica en Atlético Tucumán por la situación de Osores

El defensor hizo un descargo en las redes sociales. Confirmó que fue positivo de Covid y que ya está recuperado pero no fue llamado a la pretemporada.

El defensor central de Atlético Tucumán, Mauro Osores, utilizó las redes sociales para hacer una aclaración sobre su situación actual dentro del plantel Decano.

"Por el cariño que le tengo al club, a los hinchas y el respeto que les debo, quería aclarar la situación que estoy atravesando hoy en día. No viajé a Buenos Aires por ser covid positivo, aunque se haya dicho lo contrario. Ahora que estoy recuperado esperaba sumarme a la pretemporada con mis compañeros. Aún no recibí un llamado para hacerlo pero continuo entrenando en la provincia. Respeto toda decisión del cuerpo técnico y la comisión directiva", escribió en Twitter.

Y siguió, "Siempre voy a elegir jugar en Atlético por que quiero al club y se todo lo que me dio en mi carrera. siempre deje todo con esta camiseta. Pero también soy un profesional y deseo jugar, por eso si no es en Atlético, espero me den la posibilidad de jugar en otro lado. Gracias a todos por el apoyo recibido y por dejarme aclarar las cosas. Abrazo grande a todos los 'decanos' y aguante el DK".

Además, el futbolista nacido en la localidad de San Pablo aprovechó la oportunidad para mostrar el resultado del test que arrojó positivo para Covid.

Mercado de pases del Decano

Altas: Ramiro Cristobal Calderón (Rentistas de Uruguay), Martín Garay (Estudiantes de Bs. As.), Dante Nicolás Campisi (Sol de América de Paraguay), Gastón Gil Romero (libre), Manuel Capasso (Newell's) y Nicolás Thaller (a préstamo de Lanús).

Interesan: Ayrton Costa (Independiente) y Federico Andrada (Aldosivi).

Bajas: Abel Bustos (libre a Central Córdoba), Cristian Erbes (libre a La Serena de Chile), Franco Mussis (libre), Junior Benítez (libre), Santiago Vergini (libre), Yonathan Cabral (a préstamo a Lanús) y Cristian Lucchetti (libre a Gimnasia de Jujuy).

Puede irse: Augusto Lotti.

Deben volver y definir continuidad: Tomás Cuello (Bragantino), Jonás Romero (Agropecuario) y Martín Peralta (Boca Unidos).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Leandro Díaz (Estudiantes).

DT: Juan Manuel Azconzábal (nuevo, en reemplazo de Martín Anastacio, interino).