Lionel Messi explicó por qué no vuelve al Barsa

Lionel Messi finalmente será jugador del Inter Miami. Luego de unos días agitados con respecto a su futuro, el delantero argentino de 35 años optó por la oferta de la MLS y este miércoles brindó una entrevista a los medios españoles Mundo Deportivo y Sport desde su hogar en París para contar en detalle las razones de su decisión.

Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pondrá entonces punto final a su estadía en Europa tras su último paso por PSG y desembarcará en los Estados Unidos, pese a haber contado con otras ofertas, como la del Al Hilal de Arabia Saudita. La Pulga se ha inclinado por la del club de la Florida que marcha último en su liga y espera ahora reconstruirse con su fichaje.

En los últimos días había crecido la esperanza por parte de los fanáticos del Barcelona con la posibilidad de que su regreso se efectuara, pero finalmente esto no fue posible pese al deseo del propio futbolista de volver a jugar en el Camp Nou, estadio que lo vio transformarse de una joven promesa a una megaestrella.

La razones de Messi para no volver al Barcelona

Al ser consultado puntualmente por qué no regresará al conjunto español, fue claro: “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, explicó el Diez.

En este punto, Messi fue claro en que su mayor deseo era volver a jugar al Barcelona pero que había indicios para sospechar de que volvería a ocurrir lo que pasó en 202º, cuando tuvo que marcharse porque el club no le renovó el contrato. “¿El motivo que más me pesaba? Tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”.

Cabe recordar que en 2021, después de que Joan Laporta fuese elegido presidente, al rosarino se le había prometido que iba a renovar su contrato, pese a que La Liga le había exigido al club un reajuste de sus finanzas. En aquel mercado de pases, el Diez esperó a último momento para poder estampar su firma, pero finalmente -y a pesar de las promesas de la dirigencia- se vio obligado a marcharse. Fue en ese momento que apareció la opción de PSG, que finalmente aceptó.

Además, el argentino habló sobre las frases vertidas por algunos dirigentes y personas vinculadas al Barcelona que aseguraban que su regreso dependía exclusivamente de él: “La Liga había dado el OK pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé. Preferí tomar la decisión antes para terminar ya con esto y estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro, ya planeando lo que sé que va a ser posible”.

En este sentido, habló de cómo fueron las charlas estas últimas semanas con los representantes del Barcelona y le dio un fuerte respaldo al entrenador: “Con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”.

Messi remarcó que el apoyo de su esposa, Antonela, y sus hijos ha sido clave en este momento y que todos deseaban poder regresar a Cataluña: “Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía.

Pero, más allá de la frustración, dejó en claro que están entusiasmados por lo que será su nueva vida en los Estados Unidos: “También están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá”.

Es evidente que con esta nueva etapa Messi, de 35 años, se acerca al final de su carrera. Y así lo reconoció en la entrevista que ha brindado este miércoles:” La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.