Una catarata de emociones se produjo en el público argentino cuando Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales que realizará sus presentaciones en el país, en noviembre, en el Estadio River Plate, como parte de su gira The Eras Tour.

El acampe por Taylor Swift

Mas allá de la noticia acerca de las entradas hay algo más que causó sorpresa, ya hay gente acampando en las inmediaciones de River Plate para los shows de noviembre.

Sus fans, conocidos como Swifties, están movilizados y en un estado de éxtasis total, y arrasaron con las 24.000 localidades disponibles para la primera preventa en menos de 2 horas. “Hermanas” se llaman entre ellas, y están enloquecidas por lo que será la primera presentación de la cantante estadounidense en la Argentina.

“Es una pasión sin límites” dice Nina, una adolescente de 18 años, estudiante de cine y oriunda de La Plata que se encuentra haciendo la guardia de la “carpa tres”. Es que faltando aún más de cinco meses para el primer recital, ya montaron un campamento en las cercanías del Monumental, y las primeras carpas se dejan ver sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

La cantante estadounidense se presentará el 9 y 10 de noviembre en River Plate.

“Es la primera vez que vengo a Capital sola, vine temprano y me voy a quedar unas 8 horas, hasta que otra compañera me reemplace, pero algunas de las chicas están hace varios días, y no nos vamos a mover de acá hasta noviembre”.

Identificación y pertenencia

La música de Taylor Swift despierta fuertes sentimientos entre sus fans, que son conocidas por manifestarse en las redes sociales con mucha intensidad. La artista también es una persona muy activa y sus cuentas alcanzan números millonarios de seguidores (262 millones en Instagram y 93 millones en Twitter, por citar solo dos ejemplos). Pero además interactúa de manera habitual con ellos, y realiza acciones sociales como visitar hospitales o entregar regalos en fechas festivas.

Otra particularidad es que sus fans también se sienten muy identificadas con las letras de sus canciones, que en gran parte están dedicadas a sus exparejas, y por eso las emociones están a flor de piel.

“Cuando me enteré de que venía Taylor estaba en la facultad, y me tuve que ir porque no podía parar de llorar, de temblar. Es una alegría inmensa y estamos todas súper entusiasmadas”, comenta visiblemente emocionada la joven platense.

Taylor Swift mueve multitudes en el mundo y llegó la hora que las Swifties argentinas estaban esperando. Felices, expectantes, y sabiendo que están muy cerca de cumplir con el sueño que tienen desde el primer día que empezaron a consumir la música de su cantante favorita.

“Va a ser un día muy importante para todas. Vamos a hacer todo lo posible para poder ingresar a los recitales y verla lo más cerca posible. La amamos”.

Cabe destacar que hay un antecedente cercano ya que con la visita de Harry Styles se vivió un evento similar.

Swift llegará en el marco de su esperada gira mundial “The Eras Tour” con el que volvió a las presentaciones en vivo después de cinco años. La gira comenzó en marzo y ya recorrió gran parte de Estados Unidos.