Finalmente, y tras años de espera por parte de sus fanáticos, Taylor Swift confirmó su llegada a la Argentina. Será la primera visita de la artista al país y las fechas elegidas son: el 9 y 10 de noviembre en el estadio de River Plate. Ahora y ante la gran demanda se confirmó una nueva fecha: el 11 de noviembre.

El furor por ver a la cantautora estadounidense es tal que un millón de personas estuvieron en la fila virtual esperando conseguir un lugar en la preventa. La instancia del día de ayer contaba con 24 mil entradas disponibles que se agotaron en tiempo récord.



Según informan desde la productora DF Entertainment el sistema de Allaccess se encuentra funcionando bien a pesar de que hay dos millones de personas esperando en la fila virtual para conseguir su entrada.





Swift llegará en el marco de su esperada gira mundial “The Eras Tour” con el que volvió a las presentaciones en vivo después de cinco años. La gira comenzó en marzo y ya recorrió gran parte de Estados Unidos.

La cantante contará con Sabrina Carpenter como invitada especial durante sus presentaciones.

A pesar que faltan meses para el show desde el día lunes 5 de junio hay fanáticas que ya están acampando en las inmediaciones del estadio River Plate.

Cómo sigue la venta de entradas para Taylor Swift

La venta general comenzó el 6 de junio a las 10:00am (hora local), hasta agotar stock. Durante la venta general los clientes del Banco Patagonia podrán adquirir los tickets con hasta 6 cuotas sin interés.

Las entradas se podrán comprar con tarjetas de debito y crédito (hasta 6 cuotas sin interés) emitidas por el mencionado banco.

Se podrán conseguir a través de la web oficial de Allaccess.

Precios del show de Taylor Swift en River Plate

Campo delantero $75000 + Service Charge

Campo Trasero $40000 + Service Charge

Platea Preferencial $85000 + Service Charge

Platea Pref. Visión Lateral $75000 + Service Charge

Platea Alta $45000 + Service Charge

Sivori Media $50000 + Service Charge

Sivori Alta $30000 + Service Charge

Centenario Media Visión Restringida $19000 + Service Charge

Centenario Alta Visión Restringida $160000 + Service Charge

Paquetes VIP

Karma is My Boyfriend $155000

It's A Love Story $85000

It's Been A Long Time Coming $175000

...ready for it $95000

I Remember It All Too Well $105000

We Never Go Out of Style $67500