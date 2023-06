Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó este sábado que el hincha de River que cayó desde la tribuna Sívori Alta en el Estadio Monumental “murió en el acto”, ya que por la caída desde “más de 15 metros” sufrió un traumatismo de cráneo “muy grave”.

⚫ El partido entre @RiverPlate y @ClubDefensayJus, que se disputaba en el Mâs Monumental, fue suspendido a los 27 PT por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local. pic.twitter.com/OeowzezFZZ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 3, 2023

“Cuando llegamos ya estaba fallecido”, indicó el doctor en declaraciones a la señal de noticias TN, y aclaró que la unidad de emergencias fue contactada desde el interior del club, que está cubierta por una empresa privada.

“Todavía no corroboramos la edad” del hombre, agregó al sostener que no cuenta con demasiados detalles sobre lo sucedido.

El parte policial, por su parte, indica que el fallecido se arrojó por su propia voluntad al vacío, sin participación de terceras personas.

"El partido entre River Plate y Defensa y Justicia que se estaba disputando este sábado en el Estadio Monumental se suspendió luego de que un hincha se arrojara al vacío desde la tribuna Sívori Alta", indicaron desde la Policía de la Ciudad.

Además, la misma señal de TV recogió testimonios sobre lo sucedido. Uno de ellos fue el de Federico, un espectador que presenció el dramático momento.

Testigos

“Yo estaba en la Sívori baja, la nueva popular. Se escuchó una explosión, como si hubiesen tirado un petardo”, contó.

“Estaba a 20 o 30 metros, la capacidad estaba repleta. Lo que vi es que estaban pidiendo una ambulancia y que se suspenda el partido porque era grave”, añadió el joven.

Flavio, por su parte, contó que en el mismo sector del Monumental, detrás de uno de los arcos, sintió “un impacto fuerte” y cuando se dio vuelta vio el cuerpo de la víctima del accidente.

“Vimos los restos que habían salpicado por ahí y ya no quisimos mirar mucho y la gente empezó con desesperación, no sabía qué hacer. Pedíamos que venga la seguridad, o algo, y nadie nos hacía caso. No había seguridad cerca. Estuvimos mucho tiempo ahí esperando. Por eso mucha gente empezó a cantar para que se acercaran, había muchos chicos”, relató.

“Cayó en un pasillo y dio la casualidad que justo no había nadie”, finalizó el relato del hincha de River.

A través de Twitter, otro simpatizante del club de Núñez contó: "Cayó dos metros atras mío y murió en el acto. Miré medio segundo porque lo que vi me shockeó y salí del estadio al segundo. Qué tristeza".

Cayó dos metros atras mío y murió en el acto. Miré medio segundo porque lo que vi me shockeó y salí del estadio al segundo. Qué tristeza. — RF (@FerRomeroCarp) June 3, 2023

El partido entre el millonario y Defensa y Justicia, por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol fue suspendido por este hecho a los 26 minutos del primer tiempo, cuando igualaban sin goles.