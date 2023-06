PSG hizo oficial la salida de Messi del club

París Saint Germain hizo público lo que era un obvio secreto: Lionel Messi dejará la entidad tras el partido de este sábado ante el Clermont en el Parque de los Príncipes por la última fecha de la Ligue 1. El club decidió confirmar esa noticia por intermedio de sus redes sociales. “Tras dos temporadas en la capital, la aventura entre Leo Messi y el Paris Saint-Germain llegará a su fin a finales del ejercicio 2022-23. El Club desea, con cierta emoción, muchos más éxitos a Leo para el resto de su carrera”, escribieron en Twitter.

El Club le desea, con emoción, muchos más éxitos para Leo en el resto de su carrera.#MerciMessi

Este escueto mensaje estuvo acompañado por otro posteo con un gif que llevó el hashtag “Merci Messi”, también escrito en español (Gracias) e inglés (Thank you) y un siguiente texto acompañado de un video: “Paris Saint-Germain desea agradecer calurosamente al siete veces Balón de Oro, ganador bajo los colores rojo y azul de un Champions Trophy y dos títulos del campeonato francés”.

En ese compilado se observaron escenas de Leo desde que arribó al club en el 2021 y diferentes acciones destacadas con la camiseta del club de la capital francesa. Es la segunda despedida de resonancia que realiza el PSG en las últimas horas, ya que viene de confirmar también la salida de Sergio Ramos de la institución en otro posteo.

El jueves pasado Christophe Galtier había asegurado que el argentino jugaría hoy su último partido en Parque de los Príncipes. Tras el terremoto que esto ocasionó en los portales deportivos de todo el mundo, el propio club aclaró que se trató de una declaración errónea del técnico y explicó que será la última presentación en la actual temporada ya que aún está la posibilidad de que renueve su contrato hasta junio de 2024. Ahora, la entidad parisina sostuvo la declaración del DT con los mensajes de despedida para el capitán argentino.

Los números de esta campaña ratificaron a Messi como el jugador más determinante de la temporada en las mejores ligas del mundo con 21 goles y 20 asistencias (un total de 32 y 35 en 74 partidos en París). Su futuro aún es incierto pese a que varios grandes del continente se disputan su ficha.

Por el momento, Messi cuenta con tres ofertas concretas sobre la mesa: renovación por un año con PSG, Inter Miami y Al Hilal de Arabia Saudita. Hasta el momento no hay certezas de cuál aceptará ni de si se sumarán otras en los próximos días, a la espera del apertura del mercado de pases.

Mientras reina la expectativa en torno a su futuro, el entrenador del Barça y ex compañero de Lionel, Xavi Hernández, declaró: ”Laa semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”.

La de Messi no será la única despedida en Parque de los Príncipes ya que otra estrella como el español Sergio Ramos dirá adiós. “El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente todo lo mejor para el resto de su carrera”, fue el comunicado que le dedicaron al ex Real Madrid esta semana.