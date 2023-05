Maratea recibió un inesperado apoyo en Independiente

La colecta de Santiago Maratea para pagar las deudas de Independiente sigue su curso y ya recaudó más de 800 millones de pesos, según la última actualización. En el camino, la iniciativa ha recibido serias críticas, pero también grandes apoyos. Uno de los que respaldó el proyecto fue Humberto Grondona, quien también aseguró que está dispuesto a votar al influencer, si es que se presenta como candidato a presidente del Rojo.

“Para uno que vivió épocas de gloria, de verdad es una vergüenza que un club como Independiente tenga que hacer una colecta. Es vergonzoso. Mi admiración por el hincha, por el socio, por el que puso, por el que quiere realmente ver a un Independiente mejor”, dijo el hijo de Julio Grondona al programa partidario Tribuna Roja.

Elexentrenador de la Selección argentina Sub 20, que tuvo un paso por Independiente en 1996, destacó el rol que asumió Santiago Maratea y hasta aseguró que está dispuesto a votarlo si el influencer decidiera presentarse como candidato a presidente del club de Avellaneda.

“Si tuvo que venir una persona con la idea de hacer una colecta y fue un éxito, que se presente de candidato a presidente y yo lo voto. La verdad que tuvo una idea bárbara. Gane (dinero) él, no gane, no sé cómo es la historia, pero por lo menos se le ocurrió”, resaltó.

Humberto Grondona destacó la colecta de Santiago Maratea para Independiente. (Fotos: AP / Télam)

Y, para no dejar lugar a dudas, insistió: “Si se presenta a candidato, no sé de qué cuadro es hincha este pibe, lo voto. Porque se le ocurrió una idea que quizás es anormal para una institución como Independiente u otra grande”.

Finalmente, Grondona aseguró que al Rojo “no lo ayudaron como lo tendrían que haber ayudado” desde afuera y utilizó una metáfora futbolera para desear que la colecta de Maratea llegue a buen puerto: “Esperemos que utilicen bien ese dinero para encaminar a Independiente. Es un penal sin arquero, hay que hacer el penal”.

El influencer respondió a medios en general y comunicadores en particular que lo tratan de “turbio” por los porcentajes que se queda de las colectas que encabeza. Y mostró el sorprendente número que lleva recaudado para Independiente.

Santiago Maratea prendió sus redes sociales para contar que superó los 800 millones de pesos en la recaudación de la colecta para Independiente, pero en una explosiva catársis el influencer aprovechó para ponerle nombre, apellido y opnión a muchos de sus críticos, principalmente comunicadores: “Intentan mancharme, pero no muestran una prueba”, dijo, y comenzó a nombrar a uno por uno.

Santiago Maratea vs Federico Bulos: “Es un periodista al que no conoce mucha gente”

“El otro día fui a un programa en ESPN, había un periodista al que le dicen El Negro, no sé el nombre, no mucha gente lo conoce porque tampoco es que es “El Negro de ESPN”, es un tipo que ni idea, que arrancó a decirme que yo en la conferencia de prensa no dije nada sobre el 5%. Ya directamente está instalando que yo ni siquiera hablé del tema, como si lo hubiese querido ocultar. Un tipo que supuestamente es periodista, pero no está investigando nada, está recibiendo mensajitos de amigos a los que le quiere chupar el orto (sic) y me bardea para quedar bien con ellos, porque aparte lo vi, parecía un nene de colegio. Un tipo grande, ¿eh? Que inventa, que arranca a mentir, solamente porque puede”.