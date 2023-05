Por primera vez se conoció gran parte de la declaración de la mujer que ha denunciado por agresión sexual al futbolista Dani Alves, quien hace poco más de cuatro meses que se encuentra en prisión mientras avanza la investigación. El programa de televisión español En Boca de Todos que se transmite por Cuatro difundió fragmentos cruciales del relato de la joven que asegura haber sido violada por el brasileño en una discoteca de Barcelona.

Según la declaración, la chica de 23 años salió a divertirse con dos amigas (una de ellas su prima) la noche del 30 de diciembre de 2022 y cuando estaban bailando en la pista de Sutton, un camarero se les acercó para informarles que un grupo de hombres de origen mexicano las invitaban a ingresar a la zona VIP. Ellas rechazaron el ofrecimiento, pero minutos más tarde el mismo empleado les insistió porque se trataba de “un amigo de la casa”. Fue entonces cuando las tres aceptaron ingresar al VIP.

“(Alves) Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy?. Y yo ‘no’. Me dijo: ‘Me llamo Dani’. Y me dice: ‘Juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja”, detalló la denunciante.

Hasta el momento, el único medio que había tenido acceso a la denuncia inicial había sido el sitio español El Periódico, que en enero publicó indirectamente algunos fragmentos de la acusación, pero ningún textual. Ahora, estos textuales coinciden con aquel adelantó.

“Me volvió a decir que nos fuéramos y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo. Y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿y si le hace algo a mi amiga?’. Pensé de todo en muy poco rato”.

Uno de los puntos claves de la causa está vinculado a lo que sucedió inmediatamente después. Es que la defensa del futbolista sostiene que la relación sexual que mantuvieron ambos en un baño del lugar fue consentida, mientras que la mujer asegura que se trató de una violación. En este punto, un dato clave lo han aportado las cámaras de seguridad, que muestran que Alves fue el primero en ingresar a ese baño y que segundos después lo hizo la joven.

“Yo recuerdo que él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima que no sabía si ir y (ella) me dijo: ‘Bueno, no pasa nada’, y me hizo el gesto de ‘vete y y ya está'”.

Sin conocimiento

Al ser consultada sobre si ella sabía hacia qué lugar la estaba invitando el por entonces jugador de Pumas de México, fue concreta: “No, yo en ningún momento supe a dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él”, y continuó: “En ese momento dije que seguro era o una puerta a la calle o una sala VIP u otra zona de la discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré y cuando entré, vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Allí, yo ya creo que en ese momento empezó mi shock. No entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro”.

Fueron 17 minutos los que ambos pasaron en ese baño para empleados del lugar. “Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle: ‘No puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’. Y él, me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”.

Al ser consultada sobre si el futbolista utilizó la fuerza, explicó: “Sé que no sólo me cogió del pelo y me hizo ponerme de rodillas delante suyo. En ese momento vi un tatuaje, como de arco. Dije ‘Este tío me va a hacer mucho daño’. Entré en ese momento, tuve mucho miedo, la cara, el tatuaje y hasta el día de hoy son escenas que me vienen mucho.

A finales de enero, el portal español El Periódico había revelado que en su denuncia, la mujer aseguró que el ex jugador del Barcelona “la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”. En los fragmentos difundidos esta semana por el programa En Boca de Todos, no se conoció en detalle este momento.

El ciclo televisivo dio a conocer también partes de la declaración de las dos acompañantes de la mujer y ambas coinciden en que Alves tuvo comportamientos indebidos: “Me cogió la cara y me acarició el pelo. Me empezó a tocar la espalda y me parece que bajó hasta el culo”, comentó una de ellas. Al tiempo que la otra chica agregó: “Es verdad que nos bailaba, tocó mis partes íntimas mientras bailábamos”.

Al ser consultadas sobre lo que ocurrió en el baño entre el jugador y la denunciante, una de ellas dio su versión: “Vino su prima (la presunta víctima) y me dice: ‘Me acaba de tocar toda la c...’. Ella se queda allí, veo que él se va hacia la puerta y los pierdo de vista por completo”. Por su parte, la prima de la presunta víctima, declaró: “Ella fue voluntariamente, creía que iban a hablar y yo le dije ‘Ve y zanja el asunto’. Le hice el gesto con la mano. Pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero, ella tenía mala cara”.

Poco después, la mujer pidió irse del lugar y cerca del guardarropas rompió en llanto ante su prima y su amiga. Allí contó algo de lo que habría sucedido en el lavabo y de inmediato la seguridad de la discoteca le indicó que no podía irse, ya que si eso era cierto debían “activar el protocolo”. “Ella no quería denunciar. Me salió llorar con ella. Llegaron los Mossos (d’Esquadra) y ahí se activó el protocolo”.

Los agentes de seguridad de Cataluña se apersonaron junto con una ambulancia que trasladó a la joven al Hospital Clínic. Allí se le realizaron estudios que, según fuentes del centro médico le confirmaron al portal El Periódico, arrojaron que que tenía lesiones “compatibles con un forcejeo”. 48 horas después, la joven se dirigió hacia una comisaría para realizar la denuncia pertinente y entregó el informe médico, junto con la ropa que había utilizado esa noche y que fue clave para comprobar que el semen que tenía era de Alves.

El experimentado defensor, quien integró el plantel de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, fue arrestado a principios de enero y desde entonces se encuentra en prisión, mientras la Justicia de Barcelona investiga lo ocurrido. Cabe recordar que el futbolista primero negó conocer a la denunciante y recién en su tercera versión de los hechos admitió haber tenido sexo con ella, aunque de manera consensuada.