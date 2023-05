UTA amenaza con nuevo paro nacional de colectivos

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en torno al conflicto que mantiene el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresas de colectivos vencerá este lunes, por lo que en caso de no arribarse a un acuerdo, se prevé que la entidad sindical lleve a cabo el martes un paro de actividades de 24 horas.



El paro fue anunciado por la UTA, que reclama "una recomposición salarial urgente" para los choferes, el 22 de mayo pasado luego de no haber llegado a un acuerdo durante la reunión con el Ministerio de Transporte con cámaras empresarias.

Paro de colectivos en Tucumán

A solo horas de una nueva audiencia, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) insistió con que se encuentran imposibilitados de cumplir con la recomposición salarial de los choferes del interior, por lo que está latente la posibilidad de que el gremio de Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleve a cabo un paro de ómnibus mañana, en todo el país.

La Fatap atacó a los Gobiernos nacional, provinciales y municipales, reclamándoles que generen las compensaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios urbanos e interurbanos del interior. Señaló que los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital -como los ómnibus- deben encontrar una adecuada cobertura ya sea por el valor del boleto o por los aportes estatales, siendo imposible asumir los costos en caso de que ello no suceda.



“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas”, aseguró la Federación.

César González, el titular de la UTA en Tucumán, dijo que en febrero se firmó un acuerdo salarial del 30% por el primer semestre del año. Y se incluyó una cláusula de revisión si la inflación supera el 30%. La UTA solicita una suma no remunerativa única de $22.000 y sueldos iniciales de $262.000 en abril; $280.000 en mayo; y $300.000 en junio.

A su vez, el dirigente destacó que los trabajadores cobran en tiempo y forma sus salarios por esfuerzos que hace la Provincia ante ciertas demoras del envío de fondos de parte de la Nación.