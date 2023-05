Messi puede gritar campeón con el PSG este sábado

El astro argentino Lionel Messi buscará este sábado el tercer y último título de su ciclo en el Paris Saint-Germain, cuando su equipo visite al Racing de Estrasburgo por la 37ma y penúltima fecha de la Ligue 1.

El partido se disputará desde las 16 (hora de la Argentina) y podrá verse por la plataforma Star+. El encuentro se jugará en simultáneo a los otros nueve de la fecha para evitar ventaja en las definiciones de los objetivos en disputa: campeonato, clasificación a las copas y descenso.

Qué necesita el PSG de Messi para consagrarse campeón de Francia



PSG (84) lidera el torneo con seis puntos de ventaja sobre el escolta Lens, por lo que le alcanzará con un empate para asegurar su consagración y quedar en soledad como el club más ganador de Francia a nivel de liga.

De conseguirlo se ubicará con 11 estrellas, por encima del Saint-Etienne -que suma 10- y ratificará su hegemonía en la última década con nueve títulos desde la temporada 2012/13.

Messi busca su tercer y último título con el PSG (Foto: AP).

Messi busca su tercer y último título con el PSG

Para Messi será el tercer logro en el conjunto parisino, después de la Ligue 1 del año pasado y la Supercopa de Francia 2022/23. Será el último en Francia porque, aunque no se informó oficialmente, el argentino ya decidió no renovar su vínculo.

Mientras Barcelona se ocupa de realizar los movimientos contables para asegurar su vuelta, cumpliendo con el fair play financiero de LaLiga, el astro argentino palpita el 43er. título de su carrera profesional.

Lionel Messi se acerca a Barcelona y los hinchas lo esperan: podría viajar en los próximos días

El capitán de la Selección argentina podría consagrarse campeón con el PSG este sábado, pero se sabe que no continuará en el equipo parisino.

El futuro de Lionel Messi es una incógnita. El astro argentino no seguirá en el PSG, pero todavía no tiene resuelto su próximo destino. Como no podía ser de otra manera, el Barcelona aparece dentro de las opciones principales. En las últimas horas, se confirmó un acercamiento que puede ser clave para resolver este tema.

La posible vuelta de Leo mantiene en vilo a todos. Estas últimas semanas se potenció con dos salidas que golpean directamente al corazón de los blaugranas: Jordi Alba y Sergio Busquets se despidieron y no estarán en la próximo temporada.

Justamente estas despedidas son el motivo por el que el 10 argentino estaría cerca de los hinchas del Barcelona: está invitado a las ceremonias y homenajes que se le harán a las dos leyendas del equipo español.

El miércoles 31 de mayo es el día elegido para el acto en el que se despedirá el volante, mientras que el jueves 1 de junio se celebrará el del lateral izquierdo. Por supuesto, Leo está invitado a ambos ya que comparte una amistad de muchos años. Por el momento no está confirmada su presencia, pero los hinchas lo esperan con los brazos abiertos.

Al mismo tiempo, el rosarino puede llegar a Barcelona como campeón de la Ligue 1 con el PSG. Este sábado a las 16 se medirá ante el Estrasburgo y si gana o empata se coronará.

El emotivo mensaje de despedida de Lionel Messi para Sergio Busquets y Jordi Alba

La posible llegada de Lionel Messi al Barcelona se daría sin dos grandes pilares de su primera etapa como son Sergio Busquets y Jordi Alba. Teniendo en cuenta esta situación, el 10 argentino no dudó y les hizo su propio reconocimiento a través de su cuenta de Instagram.

“En la cancha siempre con el 5 pero en realidad como jugador y como persona sos un 10. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre, tanto a vos como a toda tu familia. Gracias por lo de adentro y por lo de afuera de la cancha, fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos y algunos también complicados… Quedarán para siempre!”, escribió el argentino para Sergio Busquets, su amigo y excompañero.

Por su parte, Jordi Alba también recibió las palabras del capitán de la Selección argentina tras anunciar su salida del Barcelona: “Fuiste más que un compañero, un verdadero cómplice en la cancha… Y qué lindo es también poder disfrutar de lo bien que nos llevamos en lo personal”.