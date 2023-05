El policía que mató a un motochorro quedó libre

Este martes por la tarde, liberaron al policía que mató a un motochorro durante un intento de robo en Moreno. Así lo ordenó el fiscal Gabriel López, titular de la UFI N° 8, que investiga el caso, después de tomarle la declaración indagatoria. El oficial dijo que actuó en legítima defensa.

Lucas Mellea estaba detenido en la comisaría 7°, imputado por el delito de “homicidio agravado”, acusado de asesinar de cuatro disparos a un delincuente que quiso robarle la moto. En su declaración, el oficial aseguró que actuó “en defensa propia” y que en todo momento se sintió en peligro.

Pasadas las 17, el fiscal López requirió de oficio la excarcelación inmediata del imputado, haciendo lugar al artículo 161 del Código Penal, ya que entiende que no hay peligro de entorpecimiento de la investigación.

Pese a quedar en libertad, el acusado seguirá a disposición de la Justicia. La investigación se encuentra en plena etapa de instrucción, donde se tomará testimonio a la pareja del policía que estaba con él al momento del crimen, y se incluirá la cámara de seguridad que filmó el hecho.

Cómo fue el robo que terminó con un motochorro asesinado

El violento hecho sucedió el domingo alrededor de las 20:30 en una parada de colectivos ubicada en la esquina de Lugones y Payró en la localidad bonaerense. En ese lugar, el oficial que circulaba junto a una mujer fue interceptado por dos delincuentes que también iban en motocicleta.

Uno de los ladrones le apuntó a la joven que iba sentada detrás obligando al policía a detener la marcha y bajarse del rodado. En las imágenes se puede ver que la joven se aleja de la moto y que el oficial hace lo mismo -incluso simuló cooperar con los asaltantes- para luego sacar su arma reglamentaria y comenzar a disparar contra el asaltante que se había subido a la motocicleta.

El policía realizó al menos cuatro tiros a corta distancia contra la espalda del asaltante que al recibir los balazos bajó del rodado e intentó escapar a pie, aunque recibió más balazos por parte del agente hasta caer muerto en la calle.

Su hijo es adicto a las drogas, sale a robar y está desesperada: “Pedí que lo internen, pero no me escuchan”

Alejandra relató el drama que vive todos los días con su hijo de 19 años. En las últimas horas, el joven robó una bicicleta en José C. Paz y los vecinos lo golpearon salvajemente.

Este lunes en el partido bonaerense de José C. Paz un hombre vio cómo le estaban robando la bicicleta, persiguió al ladrón y cuando lo agarró le dio una violenta paliza. La madre del delincuente habló en Mediodía Noticias (eltrece) y, visiblemente conmovida, contó la historia que hay detrás.

“Es un pibe que está perdido en la droga. Estaría bueno que la Justicia responda por nosotros, porque yo también estoy sufriendo por mi hijo. No estoy conforme con lo que hizo, pero tampoco estoy conforme con lo que hizo el pibe de venir, pegarle y tirarlo a la basura. Encima le terminaron robando todo, porque lo dejaron en pelo***. Hubieran llamado a un patrullero y lo entregaban a la policía”, relató Alejandra Poblete.

La mujer tiene nueve hijos y solo tres siguen viviendo con ella. Sobre el que salió a robar, agregó: “Lo que necesito es una ayuda, una rehabilitación, pero él no quiere. Está enfermo. La Justicia no me escucha. Pedí internarlo, pero me dicen que como es mayor tiene que internarse por su cuenta”.