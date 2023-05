El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SIlva, reveló este domingo que le pidió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, "darle tiempo" a la Argentina para cumplir los compromisos financieros con el organismo de manera que pueda recuperarse económicamente, durante el encuentro mantenido este sábado en Japón.

"Le pedí a la directora del FMI que tuviera comprensión de que Argentina después de la pandemia tuvo una sequía que destruyó el 25% de su producción agrícola y eso pesa mucho. Le dijo que si Argentina no tenía condiciones ahora no era necesario presionarla. Hay que darle un tiempo a la Argentina para que se recupere. Espero que lo haya comprendido", aseguró Lula en conferencia de prensa en Hiroshima, Japón, tras participar como invitado de la cumbre del Grupo de los 7 (G-7).



El mandatario colocó la recuperación de Argentina como uno de los pilares del comercio internacional de Brasil y reiteró que está negociando un auxilio para Argentina con el Nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, China y Sudáfrica), cuya titular es la ex mandataria Dilma Rousseff.

En ese marco, Da Silva sostuvo que uno de sus principales objetivos internacionales es desdolarizar el comercio internacional y defendió una moneda común para negociar el comercio exterior en Sudamérica y una moneda como el euro entre los Brics.

Sobre Argentina, Lula intercedió ante Georgieva en una entrevista realizada el sábado en Hiroshima durante treinta minutos, cumpliendo la promesa realizada este mes en Brasilia al presidente Alberto Fernández de que Brasil iba a desplegar su diplomacia económica para intentar robustecer la posición argentina ante el FMI y sobre todo generar un ambiente para darles garantías a los exportadores brasileños con problemas de cobro por falta de dólares en el Banco Central.

"Argentina es nuestro tercer socio comercial y el primero en América Latina y el destino de nuestras manufacturas; queremos que nuestras empresas sigan vendiendo a la Argentina", aseguró el líder del Partido de los Trabajadores.

En ese marco, Lula destacó que China ha hecho acuerdos con Argentina para aumentar las reservas en yenes y así poder financiar sus exportaciones sin depender del dólar. "Sueño con la construcción de varias otras monedas para no depender del dólar. Espero que el banco de los Brics cree una moneda como el euro y para eso debemos crear las condiciones políticas y económicas", sentenció.

Lula aseguró que Brasil, principal economía latinoamericana, busca evitar lo que llamó una "nueva Guerra Fría" entre Estados Unidos y China.

"La Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial ya ocurrió y no quiero que pase de nuevo entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a disputas entre los dos, queremos economías que tengan la libertad de negociar y tener comercio con quien cada país quiera", aseguró.

Mediación de Lula en favor de la Argentina con el FMI



