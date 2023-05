Diego Lugano no se guardó nada contra el arbitraje actual y dentro de sus grandes críticas también apuntó contra la Selección Argentina. De la cual aseguró que fue "ayudada" a ser campeona del Mundial de Qatar 2022.

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, declaró en diálogo con Fútbol por Carve.

Durante la última Copa del Mundo, la Albiceleste contó con penales ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia de los cuales Lionel Messi cambió por gol todos menos el que fue atajado por Wojciech Szczęsny ante el conjunto polaco por la tercera fecha del grupo C.

También criticó al VAR

La Selección Argentina no fue el único objetivo, ya que Lugano también hizo mella en el arbitraje y el VAR en general, con mención especial al polémico penal en favor de River ante Boca del último Superclásico. “Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...".

"Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, arremetió.

Por último, enfatizó en el silencio por parte de los jugadores ante este tipo de situaciones. “Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.

Fuente: TyCSports